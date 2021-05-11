Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 1,5%, двигаясь за американским фондовым рынком и ценами на нефть. Негативная динамика обусловлена как повышением инфляционных опасений, так и слабой статистикой по рынку труда в США за апрель. Дополнительным драйвером снижения для отечественных фондовых площадок стала новость о готовности Госдумы принять президентский законопроект о денонсации Договора об открытом небе (ДОН) уже на следующей неделе. На этом фоне усиливается спрос на акции «стоимости».

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за апрель составила 103,6 млрд руб., что дает основания дл улучшения прогнозов показателя по итогам года. После выхода отчета за первый квартал по МСФО финансовый директор Сбера Александра Бурико заявила, что рентабельность капитала банка в текущем году способна превысить 20%. При этом котировки Сбера сегодня в лидерах снижения.

В качестве защитного актива сегодня выступают акции Мосбиржи. Поводом для их покупки служат оптимистичные ожидания в отношении доходов компании в условиях усиления волатильности, а также корпоративные новости. Мосбиржа приобрела 70% электронной платформы по подбору страховых и банковских продуктов INGURU и в течение пяти лет может увеличить долю в ней до 100%. Платформа INGURU предлагает клиентам сервисы сравнения и покупки услуг (ОСАГО, каско, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, вклады, дебетовые карты, микрозаймы), к ней подключены 16 страховых компаний. Сумма сделки не раскрывается. По данным Мосбиржи, она будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей приобретаемой платформы.

Во второй половине текущей сессии возможно техническое восстановление рынка. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3625-3730 пунктов. Целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,60-74,70 и 89,85-90,55 соответственно.