На мировых рынках снова нервная обстановка. Индексы акций снижаются по всему миру, по некоторым наблюдается максимальное снижение с февраля текущего года. После выхода данных по рынку труда в США в прошлую пятницу все четче начал вырисовываться стагфляционный сценарий: экономический спад на фоне бурного роста инфляции.

При таком сценарии больше всего страдают компании технологического сегмента, где низкая дивидендная доходность и очень высокие другие мультипликаторы. В целом, пока инвесторы доверяют заявлениям руководства ФРС, что спад временный, а инфляция после роста во втором квартале текущего года начнет снижаться к концу года, а в 2023 году вернется к целям в районе 2%.

Однако на рынках облигаций, судя по последним движениям, в такой сценарий не верят. Сегодня справедливая десятилетняя инфляционная ставка в США превысила 2.5%, а в Германии приблизилась к 1.5%. Сегодняшние данные по оптовой инфляции из Китая (6.8%) и Германии (7.2%) только добавили нервозности на рынках.

Завтра выйдут данные по инфляции в США. Экономисты ждут, что потребительская инфляция в США в апреле превысит 3%. Думаю, что шоком для рынка будет цифра близкая к 4%, тогда песни ФРС о том, что «все хорошо, прекрасная маркиза», инвесторов уже не успокоят.