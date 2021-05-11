По данным Росстата, инфляция в апреле снизилась до 5,5% г./г. Это оказалось немного лучше оценок на основе недельных данных (они указывали на 5,6% г./г.). Основным фактором дезинфляции г./г. выступили цены на плодоовощные товары – они резко сбавляют темпы роста второй месяц подряд – если в феврале они дорожали на 16,6% г./г., то уже в марте — на 11,9% г./г., а в апреле – на 4,8% г./г. В результате продовольственная инфляция снизилась сразу до 6,6% г./г. (7,6% в марте). В итоге сейчас группой, в которой сохраняется проинфляционное давление, остаются непродовольственные товары (6,2% г./г. против 5,9% г./г. в марте). Услуги практически «топчутся на месте» (3,3% г./г. в апреле).

Впрочем, несмотря на дезинфляцию, опережающие индикаторы, на которые, как мы понимаем, обращает внимание ЦБ, пока продолжают указывать на то, что до полной стабилизации ситуации еще должно пройти какое-то время. Так, например, уровень адаптивно ожидаемой инфляции, рассчитанной нами, все еще остается выше цели ЦБ (хотя и почти приблизился к ней). Уровень средних за последние 3 месяца темпов инфляции м./м. (в годовом выражении) также остается повышенным (выше 7% г./г.). Все это говорит о том, что ЦБ вряд ли свернет на мягкий вариант повышения ставки, и уровень 5,75-6% (ожидаемый рынком к концу года) отнюдь не выглядит избыточно агрессивным. Наш прогноз предполагает, что ключевая ставка составит 5,75% на конец 2021 г.



