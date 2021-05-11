Покупатели в Сбербанке выглядят уверенно
В лидерах роста к середине сессии были акции Распадской (+2,65%) и бумаги РусГидро (+4,13%). В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-3,68% и —3,47%) и бумаги ТГК-2 (-3,17%).
Акции Сбербанка в первый торговый день новой недели упали после закрытия реестра по дивидендам за 2020 год. При этом эмитент также сообщил о рекордной чистой прибыли в апреле 2021 года по РСБУ в размере 103,6 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4% и рентабельности активов 3,7%.
С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка уже к середине сессии закрыли существенную часть образовавшегося дивидендного гэпа и отскочили от психологически важной отметки 300 руб. на довольно высоких объемах. Подобная динамика говорит о неплохих шансах развития повышения сначала к 314,31 руб. (для закрытия гэпа), а при закреплении выше – обновления предыдущего пика 320,19 руб. Краткосрочную перекупленность акции уже сняли, но среднесрочно при неспособности устоять выше 300 руб. стоит ждать коррекции ближе к 280-290 руб. Пока же покупатели по-прежнему выглядят уверенно.
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