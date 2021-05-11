Общий взгляд

Старт торгов на этой неделе прошел в откровенно негативном ключе. К общеизвестным проблемам в Казани, оказавшим определенное психологическое воздействие на настроение инвесторов, добавилась весьма ощутимая коррекция на западных рынках, потянувшая за собой и наши фондовые площадки. Да и азиатские рынки в большинстве своем не особо порадовали. Так, несмотря на хорошую статистику по расходам домохозяйств в Японии (они выросли с 2,4% до 7,2% месяц к месяцу, и с —6,6% до 6,2% год к году, хотя эксперты ожидали снижения показателя), Nikkei 225 умудрился рухнуть на 3,08%. Тайвань потерял и вовсе 3,79%, Гонконг просел на 2,22%, Корея – на 1,23% и лишь Китай отторговался в плюсе, прибавив 0,40%. Несмотря на весьма оптимистичные заявление руководства Федрезерва и ЕЦБ, а также прогнозы многих банков и рейтинговых агентств, предрекающих продолжение роста фондовых рынков и ускоренного восстановления мировой экономики, инвесторы опасаются, что надувшийся пузырь на рынке акций и корпоративных облигаций вполне может начать если не схлопываться, то хотя бы сжиматься в самое ближайшее время. Негатива добавляет Индия, где резкий рост заболеваемости коронавирусом ставит под сомнение, что в ближайшее время экономика страны вернется к расширению, что неизбежно скажется на спросе на ряд товаров, в первую очередь – ресурсов, и плохо отразится на обрабатывающей промышленности региона. Так или иначе, но сегодня практически по всему миру инвесторы фиксировали позиции, развернув биржевые индексы в снижение.

Фондовый рынок

Американские рынки стартовали сегодня также падением, хотя и не столь масштабным, какое наблюдалось в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. По состоянию на 17:05 мск. Dow Jones снижается на 0,74% (34.485,63 п.), индекс S&P 500 теряет 0,76% (4.156,86 п.), а Nasdaq падает на 0,85% (13.289,0 п.).

Российские рынки, закрывшиеся в конце прошлой недели рекордным взлетом, сегодня начали торги с глубокого гэпа вниз. Впрочем, сразу после этого индексы остановили снижение и консолидировались в боковом движении. Вялая попытка очередного пробоя вниз в районе 16 часов мск. успехом не увенчалась – индекс МосБиржи, оттолкнувшись от уровня 3625,97 п., вернулся на прежние уровни. Отчасти устойчивому положение рынков поспособствовали очень позитивные отчеты TCS Group и «Сбербанка». Первый доложил о росте чистой прибыли в первом квартале на 57% — до 14,2 млрд рублей, а второй отчитался о рекордной прибыли в апреле (которая по РСБУ составила 103,6 млрд рублей), а всего за первые четыре месяца этого года прибыль равна 386,1 млрд рублей, что в 1,7 раза выше, чем годом ранее. При этом рентабельность капитала составила 25,4%, а рентабельность активов 3,7%. По состоянию на 17:13 мск. РТС теряет 1,16%, находясь на отместке 1552,51 п., а индекс МосБиржи снижается на 1,20% (3650,28 п.). В лидерах роста Саратовский НПЗ (+3,03%), РусГидро (+2,05%) и МосБиржа (+1,87%). Сильней остальных падают АДР HHRU (-4,67%), Сбербанк (-4,00% в обычке и —3,84% в префах) и Петропавловск (-3,40%).

Сырьевые рынки

Стоимость энергоносителей вяло поднимается в течение дня, прибавляя в пределах 0,2 – 0,4%. Рынки ждут отчетность о недельном изменении запасов сырой нефти. Сегодня в 23:30 мск. Американский институт нефти выдаст предварительные данные (ожидается, что запасы вырастут с —7,688 млн барр. до —2,250 млн барр.). А завтра вечером Минэнерго США подведет окончательную черту. Впрочем, пока все говорит о том, что особых потрясений на рынке углеводородов ждать не приходится. По состоянию на 07:28 мск. североморская BRENT торгуется по 68,29 долл/барр., а легкая техасская WTI стоит 64,89 долл/барр.

Рубль

Отечественная валюта продолжает понемногу терять к доллару и евро на фоне ново витка не слишком позитивных новостей. На американских рынках вторую неделю наблюдается сокращение сальдированной длинной позиции по рублю (за неделю она сжалась на 13,6% или на 869 контрактов до в общей сложности 5509 контрактов) – заокеанские инвесторы проявляют крайнюю осторожность в отношении нашей валюты. Итог: из всех валют ЕМ только турецкая лира показала за последнее время результаты, хуже, чем рубль. По состоянию на 17:35 мск. на рынке FOREX доллар торгуется по 74,169 рублей, а евро стоит 90,260 рублей.

Перспективы

Завтра ожидается большое количество интересной отчетности и макроэкономических данных. Помимо упомянутых выше цифр по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США, Британия отчитается по динамике ВВП, сальдо торгового баланса и объемам производства в обрабатывающей промышленности. Состоится вступление главы Банка Англии. США, Германия и Франция представят статистику по инфляции. ЕС опубликует данные по объемам промышленного производства за март. По банковскому кредитованию отчитается Китай. В России АЛРОСА опубликует отчетность по продажам за апрель. Правительство страны представит отчет о состоянии дел. Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги «МосБиржи». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Сбербанк». Пройдет общее собрание акционеров X5 Retail Group.



