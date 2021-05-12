Европейский фондовый рынок во вторник снизился. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 2%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,47%, германский DAX — на 1,82%, французский CAC 40 — на 1,86%. Снижению европейских площадок способствовала негативная динамика американских и азиатских площадок. Американские индексы демонстрировали преимущественно отрицательную динамику. По итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,09%, Dow просел на 1,36%, а S&P500 потерял 0,87%. Акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

Акции Roblox взлетели на 21% во вторник на фоне сильного квартального отчета. Компания отчиталась о выручке в $387 млн, что на 140% выше показателя прошлого года. Среднее ежедневное число активных пользователей составило 42,1 млн, рост в 79% к аналогичному периоду прошлого года. Акции Novavax упали на 13,9% после того, как производитель перенес сроки одобрения вакцины от Covid-19. Компания не планирует подавать заявки на одобрение регулирующих органов в США, Великобритании и Европе до третьего квартала. Компания также не планирует полномасштабный запуск производства до 4 квартала текущего года.

Опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн. Показатель вырос на 597 тыс. и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале. Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года.

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в Германии, Франции и США в апреле. Темпы инфляции в США в апреле прогнозируются на уровне 3,6% в годовом выражении и 0,2% в помесячном. Также в среду Президент США Джо Байден встречается с ведущими законодателями-демократами и республиканцами в Белом доме, чтобы попытаться найти общий язык по предложенным им планам налогообложения и расходов.

В среду знаковых отчетов не ожидается.

Американский рынок притормозил рост. Участники рынка опасаются, что рынок за последние месяцы продемонстрировал бурный рост и перекуплен в особенности, принимая во внимание тот факт, что май исторически не является месяцем бурного роста для американских индексов.