Панических настроений среди участников торгов нет
Рост сменился коррекцией. Динамику торгам задал внешний фон и дивидендный фактор. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали упавшие накануне бумаги Ozon (+2,95%). Поводом для этого стали ожидания включения акций в индекс MSCI. Аутсайдерами из-за закрытия дивидендного реестра оказались акции Сбербанка (-4,45%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.
Вчера фондовый рынок продемонстрировал техническую коррекцию. Фон для нее обеспечили отрицательная динамика в США и падение котировок Сбербанка. Однако панических настроений среди участников торгов нет. Минэнерго США прогнозирует цену на нефть в районе $62 за баррель, что выше консервативных ожиданий в России. Инвесторы, в свою очередь, сбрасывают акции высокотехнологических компаний, многие из которых выглядят явно перекупленными из-за усилившихся опасений насчет разгона инфляции. Вхождение экономики в цикл инфляционного роста положительно для российского фондового рынка, поскольку в этом случае продолжат дорожать акции банков и сырьевых компаний.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир для индекса Московской биржи: 3650-3700 пунктов.
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