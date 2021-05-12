Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки и фьючерсы на европейские индексы придерживаются негативной динамики. Нефть торгуется стабильно, а промышленные металлы даже дорожают. AUD и NZD теряют до 0,6% против валюты США. Индекс доллара растёт почти на четверть процента и приближается к уровню 9,40 п. Ключевым моментом дня будет выход статистики по инфляции в США в 15:30 мск. Ожидается, что CPI мог ускорить рост до 3,6% с 2,6% в марте, а базовый CPI мог ускориться до 2,3% с 1,6%. По следам статистики по инфляции выступит вице-председатель ФРС Ричард Кларида. Минэнерго США выпустит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют данные по торговому балансу за март. «Алроса» сообщит данные по продажам за апрель. Акции «Московской Биржи» будут торговаться последний день с дивидендами 9,45 рублей на бумагу.

Отечественный рынок следует за глобальной модой

По итогам торгов 11 марта индекс МосБиржи упал на 1,16% до 3652,05 п., а РТС на 1,16% до 1552,63 п. Внешний фон был негативным на фоне растущих опасений разогрева инфляции. В Китае цены производителей ускорили рост в апреле до 6,8% с 4,4% в марте, а в Германии до 7,2% с 4,4% в марте. В среду в США выйдут данные по инфляции, которые могут неприятно удивить на фоне низкой базы прошлого года. Также свой вклад в общее снижение рынка внесли бумаги Сбербанка, по которым состоялась дивидендная отсечка. 8 отраслевых индексов снизились и два выросли. Отраслевой индекс информационных технологий стал аутсайдером дня, снизившись на 1,43%, а вот индекс химии и нефтехимии смог завершить день в плюсе на 0,23% и стал лидером роста. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 96,626 млрд рублей по сравнению с 82 млрд рублей днём ранее. В целом, потери российского рынка оказались заметно скромнее, чем в Европе, где DAX и CAC 40 потеряли более 1,8%, а FTSE 100 провалился почти на 2,5%. Слабость сектора информационных технологий коррелирует с распродажами акций высокотехнологичных компаний в Европе и США, где рост их бизнеса может существенно замедлиться при сценарии более высокой инфляции и повышения ставок. С другой стороны, в России компании сектора давно работают при высоких ставках и это вряд ли станет большой проблемой при слабо освоенном рынке.

Оптимизм в бумагах OZON Holdings во многом связан с ожиданиями вероятного включения в индекс MSCI Russia. Просадка в бумагах Сбербанка связана с дивидендным разрывом, который, впрочем, может весьма быстро закрыться. Сбербанк заработал в апреле рекордные 103,6 млрд рублей прибыли по РСБУ. Рост кредитного портфеля корпоративным заёмщикам составил за месяц 0,6%, а розничным клиентам 2,4%. Наиболее существенный рост на 2,9% показал сегмент ипотечного кредитования. Расписки TCS Group выросли почти на 0,9%. TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале на 57% (Г/Г) до 14,2 млрд рублей. Выручка увеличилась до 56,8 млрд рублей. Доля от направлений, не связанных с кредитованием, составила 43% от выручки и 24% от прибыли. Глава Группы TCS Оливер Хьюз заявил о том, что планируется возобновить выплату дивидендов с 2022 года.



