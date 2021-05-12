Вчера, уже на открытии торгов, российский рынок акций ожидаемо скатился в красную зону вслед за мировыми рынками и оставался в минусе в течение всего дня. Рост нефтяных котировок перед закрытием помог немного сократить потери, в итоге и индекс РТС, и индекс Мосбиржи сбросили по 1,2%. Внешние рынки находились под давлением из-за опасений дальнейшего разгона инфляции, который, как полагает значительная часть инвесторов, может все-таки вынудить ФРС начать сворачивать программу стимулирования экономики раньше предполагаемых сроков. Инфляционным ожиданиям способствуют рост цен на сырье, подъем цен производителей в Китае и улучшение общей оценки перспектив восстановления благодаря высоким темпам вакцинации населения в ряде развитых стран. Опубликованный вчера индекс ожиданий экономического роста ZEW для ЕС подскочил в мае до 84,0 с 66,3 в апреле и достиг максимума по крайней мере с 2011 г., а германский индекс вырос с 70,7 до 84,4, что является максимумом за 21 год. В результате минорных настроений европейские фондовые рынки продемонстрировали самое значительное падение с декабря прошлого года, индекс Euro Stoxx 50 лишился 1,9%. Американские индексы после слабого открытия отыграли к окончанию торгов большую часть потерь, и индекс S&P 500 завершил день на 0,1% в минусе, а Nasdaq снизился на 0,5%. Данные по потребительской инфляции в США выйдут сегодня в разгар торгов на Московской бирже. Ожидается, что потребительские цены в Америке в апреле выросли на 3,6% год к году, а базовая инфляция составила 2,3%, что выше целевого уровня ФРС, обозначенного как «около 2%». Тем не менее вчера член управляющего совета ФРС Лаэль Брайнард присоединилась к хору из глав ряда региональных резервных банков и заявила, что перспективы экономики хорошие, но риски сохраняются и до достижения целей ФРС по полной занятости и инфляции еще далеко. Сегодня азиатские рынки вновь падают, худшую динамику показывает рынок Тайваня, индекс которого потерял больше 5%. Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы заметно отступают. Нефтяные цены почти не меняются. Российский рынок продолжит снижение.