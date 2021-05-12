Цены на нефть во вторник подросли на фоне публикации прогнозов от EIA и ОПЕК. В то же время всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии сдерживал оптимизм.

EIA в очередном выпуске Краткосрочного обзора энергетических рынков (STEO) сохранило прогноз по мировому потреблению в 2021 г. на уровне 97,7 млн б/с (+5,4 млн к уровням 2020 г). Агентство ожидает среднюю цену на нефть Brent $65 за баррель во II квартале и $61 за баррель во II полугодии. Прогноз по добыче нефти в США был понижен на 20 000 б/с до 11,02 млн б/с. Оценка потребления в США была повышена на 70 000 б/с до 19,51 млн б/с.

ОПЕК также сохранил прогноз по мировому потреблению в 2021 г. на прежнем уровне, однако понизил оценку спроса во II квартале на 0,3 млн б/с. При этом прогноз на III и IV кварталы были повышены на 0,15 млн и 0,29 млн соответственно.

Аналитики картеля оптимистично смотрят на ситуацию в Индии. По их мнению, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19, потребление топлива в стране будет расти во II полугодии 2021 г. Прогноз по добыче нефти в странах не из ОПЕК был понижен на 0,23 млн б/с за счет переоценки влияния на добычу США февральских заморозков в Техасе. Также были понижены прогнозы по добыче в Канаде и Норвегии.

Позитивные прогнозы поддержали цены на нефть, но новости из Индии сдерживали оптимизм. Стало известно о том, что индийские НПЗ сокращают нефтепереработку, что негативно сказывается на импорте. В среднем загрузка НПЗ составляет 85–88%. Государственная нефтяная компания Bharat Petroleum сокращает импорт сырой нефти на 1 млн баррелей в мае и 2 млн баррелей в июне. Из-за стремительного роста числа случаев заражений COVID-19 потребление жидкого топлива в стране сокращается, а запасы растут.

«Продажи в апреле составили около 90% от марта, и мы ожидаем, что май может быть примерно на 5% ниже, чем апрель», — цитирует Reuters главу индийской компании Hindustan Petroleum.

Фьючерсы на Brent завершили торги около $68,5 за баррель. В целом наблюдается боковая динамика. Существенных драйверов для отклонения от текущего торгового диапазона не наблюдается.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,5 млн баррелей, запасы бензина выросли на 5,6 млн, а запасы дистиллятов сократились на 0,9 млн баррелей. Ярко выраженной реакции котировок на публикацию статистики не наблюдалось.

Сегодня в 17:30 МСК официальные данные по запасам нефти представит Минэнерго США. Также в фокусе внимания может быть публикация ежемесячного отчета от Международного энергетического агентства (МЭА).



