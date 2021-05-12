"Боковик" на рынке ОФЗ продолжается
Сектор российских еврооблигаций: в красной зоне вместе с другими ЕМ. Российская суверенная долларовая кривая нарастила вчера в доходности 3 б. п., что полностью соответствовало картине на рынках еврооблигаций других крупных развивающихся стран. Корпоративный сегмент остается малоактивным с точки зрения ценовых движений.
Сектор ОФЗ: "боковик". Вчера цены в сегменте бумаг с фиксированными купонами снизились на 20 б. п., но в целом с точки зрения ценовых уровней положение в секторе ОФЗ мало меняется со второй половины марта. Доходность однолетней бумаги составляет 5,51%, что соответствует ориентирам ЦБ (середина прогнозного диапазона регулятора составляет 5,4% до конца 2021 года).
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