На это указывает сильный провал ставки Ruonia (4.23% на 11 мая) по отношению к ключевой ставке. Как и ожидалось, после крупных налоговых платежей на последней неделе апреля Минфин начал возвращать ликвидность в банковский сектор в виде бюджетных расходов (+272 млрд руб. за 4-7 мая). Праздники также обеспечили небольшой приток наличности со стороны населения (+76 млрд руб.). Эта ликвидность была вновь абсорбирована через канал депозитов в ЦБ (прирост на 541 млрд руб. за неделю 4-11 мая), что укрепило структурный профицит ликвидности до 2.52 трлн руб. Часть оттока также пришлась на возврат средств по операциям депо и репо с Минфином (нетто —187 млрд руб.).

Судя по балансу предстоящих размещений и погашений, отток по каналу депо и репо с Минфином продолжится на этой неделе и может составить —375 млрд руб. На утро 12 мая на корсчетах банков в ЦБ находятся скромные 1.4 трлн руб., как следствие, более чем вероятен переход в режим аккумулирования ликвидности в начале очередного периода усреднения. Вчера банки разместили в ЦБ только 1.99 трлн руб. на недельные депозиты и дневные операции “тонкой настройки” против 2.11 трлн руб. неделей ранее.



