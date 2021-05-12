Мировые индексы продолжили падение во вторник. S&P потерял 90 б.п., EURO STOXX упал на 1,8%, FTSE – на 2,5%. Европейские бумаги оказались под давлением из-за обострившейся обстановки в секторе Газа между Израилем и Палестиной. За первые сутки конфликта по южным территориям Израиля было выпущено более 600 ракет. Израиль, в свою очередь, провел ответную операцию. Обострение конфликта может стать негативным фактором для фондовых рынков и во второй половине недели. Из статистики были опубликованы данные по квартальному росту ВВП Великобритании (сокращение составило 1,5% к/к, лучше консенсуса).

Tyson Foods предоставила позитивные финансовые результаты по итогам 2 квартала. Выручка компании составила $11,3 млрд против консенсус-прогноза $11,2 млрд. При этом необходимо отметить, что рост продаж компании по итогам квартала наблюдался за счет роста цен на реализуемую продукции при отрицательных физических объемах продаж. Операционная прибыль компании составила $739 млн против $634 млн консенсус-прогноза. Превышение операционной прибыли относительно прогноза было в большей степени связано с более высокой маржинальностью сегментов «Говядины» и «Готовой продукции» на фоне благоприятного микса реализуемой продукции и роста цен.

Несмотря на достаточно позитивные финансовые результаты и повышение прогноза менеджмента по выручке на 4,5% до $44-46 млрд мы оцениваем результаты Tyson Foods умеренно позитивно, учитывая риски ухудшения маржинальности компании во второй половине года. Последние месяцы наблюдается существенный рост цен на сырье (зерно), что может негативно повлиять на операционную маржинальность Tyson Foods. Риски ухудшения маржинальности подчеркнул и сам менеджмент, отметив, что наблюдается существенная инфляция в разрезе всей цепочки поставок.

Центр по контролю заболеваний США (ЦКЗ) опубликовал достаточно детальную инструкцию для круизных компаний по возобновлению операций к середине июля. Согласно инструкции, фазу симуляции можно пропустить, если минимум 98% экипажа и 95% пассажиров будут полностью провакцинированны. Иначе в процессе симуляции на каждом судне должно быть заражено менее 1% экипажа и менее 1.5% пассажиров. Симуляция должна выполняться в течение 2-7 дней для каждого судна. Однако в апреле 2021 года губернатор Флориды, где расположены множество портов и головных офисов круизных компаний, запретил компаниям требовать вакцинационных сертификатов от клиентов, но, ожидается, что и эта проблема вскоре будет разрешена.

Мы оцениваем это позитивно, так как фактически путь для возобновления операций к середине июля полностью расчищен, а опция начать операции для полностью провакцинированного экипажа и пассажиров согласована.