Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,4% при поддержке цен на нефть, несмотря на продолжающееся снижение на американских фондовых площадках.

Внешний фон несколько улучшился. Накануне некоторые из представителей руководства ФРС выразили уверенность в эффективности политики регулятора и благоприятных макроэкономических перспективах США. Член совета управляющих Федрезерва Лаэль Брейнард отметила оптимистичные прогнозы экономики, хотя признала, что до достижения целей самого регулятора пока далеко. Участники рынка расценили это заявление как очередное доказательство сохранения мягкой политики ФРС в среднесрочной перспективе.

В майском обзоре ОПЕК понизила прогноз добычи в странах, не входящих в организацию на 0,35 млн баррелей в сутки. Таким образом, дефицит нефти на мировом рынке к концу года оценен в 2 млн баррелей в сутки. Это весомый фактор поддержки растущего тренда в нефтяных ценах. На этом фоне лучше рынка выглядели бумаги ТЭК.

Котировки Газпром нефти ростом отреагировали на рекомендацию совета директоров направить на дивиденды за 2020 год 10 руб. на акцию в дополнение к выплаченным за девять месяцев 5 руб. В случае утверждения этого решения цель по акции Газпром нефти может быть повышена на 1-3%.

Хуже рынка торговались бумаги Магнита, после того как MSCI ожидаемо понизил его коэффициент FIF, отражающий уровень free float. Впрочем, отток средств из акций ретейлера не превысит 0,3% его капитализации, поэтому для котировок компании это не существенно.

Продолжающаяся коррекция на фондовых площадках США повышает вероятность разворота отечественного рынка вниз в течение торгов этой среды. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3605-3670 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,70-74,60 и 89,80-90,55 соответственно.