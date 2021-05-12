Во всем виновата жадность
Сегодня российский премьер-министр, выступая в Государственной Думе, заявил, что рост инфляции в России происходит из-за жадности. В Госдуме эту тему поддержали и также указали на жадность как основной источник инфляции.
Очевидно, что эмитентами жадности в России являются производители бензина, продовольствия, крупные торговые сети и т.д. Судя по всему, на нашем локальном уровне мы станем свидетелями неравной битвы между чиновниками-депутатами и барыгами-спекулянтами.
На глобальном уровне инфляционная тема также в центре внимания. На финансовых рынках инвесторы уже серьезно напряглись, подозревая, что инфляция может уйти из-под контроля центробанков, они начали активно сливать технологические акции. Сегодня индекс в Тайване обвалился в моменте на 8%.
В Германии индекс потребительской инфляции перевалил за 2%, что инвесторов, понятно, не обрадовало. Вечером данные по инфляции в США.
Любопытно, если там показатель подскочит выше 3%, будет ли в этом виновата жадность американского ритейла? А может в "консерватории что-то подправить", то есть в монетарной политике центральных банков?
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