Похоже, что мировые рынки на какое-то время завершили фазу роста. Опасения ускорения инфляции в США и вполне вероятное более скорое, чем ожидалось ранее, сокращение стимулирующих мер со стороны США нашли свое подтверждение.

Вчерашние данные по инфляции в США были не просто плохими, а обескураживающими: показатель вырос с мартовских 2,6% до рекордных за последние 12 лет 4,2% в апреле. Аналитики ждали инфляции на уровне 3,6%. Ранее ФРС заявляла, что «какое-то время» инфляция может превышать таргет в 2%. Похоже, что это «время» будет очень продолжительным, ведь рост основных сырьевых активов на десятки процентов не может не привести к увеличению цен конечной продукции. Так что ждем ответа от американского регулятора.

На этой новости американские фондовые индексы обвалились на 2 и более процентов. Наиболее сильно, на 2,7%, просел NASDAQ. Это связано с тем, что очень многие высокотехнологичные акции сильно взлетели за последний год, дав хорошую прибыль, которую не жалко фиксировать.

На таком отвратительном внешнем фоне российский рынок акций выглядел достойно, закрывшись «в ноль» по итогам основных торгов, да и на вечерней сессии распродажи не носили панического характера.

Сегодня американские фьючерсы подрастают на 0,2%. Однако нет никакой уверенности в том, что крупные инвесторы бросились откупать подешевевшие активы и распродажи не вернутся с открытием фондовых площадок США.

Так что откроемся мы сегодня небольшим снижением. Под основным давлением будут акции финансового сектора и сырьевых компаний. Сегодня с утра более процента теряет нефть, которая вчера так и не решилась на серьезный штурм отметки 70 долларов за баррель. Но цены на нефть находятся на очень комфортном для российских компаний уровне, поэтому надеемся, что там все обойдется лишь фиксацией вчерашней спекулятивной прибыли.

Пока от покупок стоит воздержаться, но быть готовым к ним при первых признаках начала роста. А он обязательно начнется – свободные деньги требуют вложений. Наиболее перспективно выглядят акции золотодобытчиков, поскольку золото по-прежнему будет считаться лучшей защитой от инфляции.

Интересен и Сбер, который позавчера подал весомую заявку на быстрое закрытие дивидендного гэпа.

Сегодня без дивидендов будет торговаться Мосбиржа. А вот здесь не стоит питать особых иллюзий на быстрое закрытие гэпа. Бумага не только была локально перекуплена в последние дни, но и торгуется в «справедливых» ценах.

Активным спекулянтам можно попробовать поймать процент-полтора падения «Норникеля» или того же «Лукойла».

Пара доллар-рубль торгуется в последние дни относительно стабильно, еще раз свидетельствуя о том, что никакой паники на российском финансовом рынке нет. На сегодняшний день актуальным диапазоном для нее будет 74-75 руб за доллар.



