Европейский фондовый рынок в четверг вырос: общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,3%, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,82%, немецкий DAX и французский CAC выросли на 0,2%.

Рост возглавили акции энергетических компаний, так как цены на нефть достигла наиболее высокого уровня за два года. Индекс акций европейского нефтегазового сектора подскочил на 2,0%, при этом акции Royal Dutch Shell, BP, TechnipFMC выросли выше 3,5%.

Согласно данным статистики рост ВВП Великобритании в марте составил 2,1%, что превзошло ожиданий аналитиков

Основные фондовые индексы США существенно снизились третью сессию подряд: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 2,67% до 13031,4 пункта, Dow потерял 1,99% до 33587,0, S&P500 также просел на 2,14% и составил 4063.

Основным ожидаемым событием дня стала публикация данным по инфляции в США. Данные по индексу потребительских цен в апреле показали роста на 3% к уровню прошлого года, что выше цели ФРС по 2% средней инфляции. Данные по инфляции усилили опасения в отношении того, повысит ли ФРС ставки раньше, чем ожидается.

В ответ на рост потребительских цен подскочила и доходность облигаций. Доходность 10-летних гос. облигаций выросла до 1,693%, самого высокого показателя с марта. Сезон отчётности за первый квартал завершается, 456 компаний, акции которых входят в S&P 500, отчитались. Из них 86,8% превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, в четверг о своих результатах за квартал отчитаются Walt Disney, Alibaba, Airbnb, DoorDash.

В четверг США опубликуют данные по первичным заявкам пособиям по безработице и индекс цен производителей за апрель.

Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале года привел Dow Jones к бурному росту. Рост не сопровождался откатами, и участники рынка опасаются, что рынок перекуплен. Опасения инвесторов усилились на фоне ожиданий решительных действий ФРС США, нацеленных теперь уже на сдерживание роста цен.



