Торговая динамика была разнонаправленной. Давление на рынок оказывал внешний фон, при этом цена на нефть поднялась почти до $70 за баррель. Лидерами роста стали бумаги Роснефти (-3,12%). Аутсайдерами оказались акции ТКС (-3,62%) на фоне комментариев аналитиков после публикации отчета и в рамках отраслевой динамики. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74,0–74,50.

Ростелеком (-1,36%) отчитается за 1-й квартал. Ожидается, что выручка компании достигнет 133 млрд руб., EBITDA — 26 млрд руб. Таким образом, темпы роста бизнеса составят около 9% и в дальнейшем будут поддерживаться на уровне примерно 10%. Однако, на наш взгляд, реакция инвесторов на отчетность Ростелекома будет сдержанной ввиду слабой динамики акций телекомов в ближайшие недели и интереса участников рынка к другим секторам. Целевая цена бумаги на конец года — 120 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50–74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3650–3700 пунктов.