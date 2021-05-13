Ожидания на старт дня

Утренний фон на внешних рынках остаётся негативным, но также можно говорить о том, что рынки готовы оставить позади шокирующую статистику по американской инфляции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,68%. Индекс доллара торговался в незначительном плюсе выше 90,70 п. AUD и NZD демонстрировали невысокую волатильность в пределах +-0,1% относительно доллара США. Рубль на утренних торгах уже пытается отыграть потери предыдущего дня. Вероятно, что отечественный рынок сможет открыть основную сессию нейтрально, или даже небольшим ростом. Вечером в США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Отдельно стоит обратить внимание на отчёт по ценам производителей США. Ожидается, что Core PPI ускорит рост до 3,7% в апреле с 3,1% в марте. Общий PPI ускорится до 5,9% с 4,2% в марте. Вечером также выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В России отчётность по МСФО предоставят «Мосэнерго», «Ростелеком». Акции «ПИК» торгуются последний день с дивидендами 22,51 рублей на бумагу.

Сектор нефти и газа позволяет не бояться американской инфляции

По итогам торгов 12 мая индекс МосБиржи поднялся на 0,06% до 3654,14 п., а РТС снизился на 0,03% до 3654,14 п. В первой половине дня отечественный рынок попытался отыграть потери предыдущей сессии, но страх перед американской инфляцией оказался сильнее, тем более, что цифры вышли существенно выше ожиданий. 6 отраслевых индексов выросли, а 4 упали. Индекс информационных компаний показал худшую динамику (-1,4%), последовав за технологичным сектором в США. Сектор нефти и газа смог показать самый сильный рост (+0,8%) на фоне попыток Brent подняться до $70 за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 91,299 млрд рублей по сравнению с 97 млрд рублей днём ранее.

От падения рынок удержали акции нефтяников «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ». МЭА прогнозирует, что спрос на нефть будет восстанавливаться с лета быстрее, чем планируется повышение добычи. ОПЕК и МЭА также сохранили свои прежние прогнозы, полагая слабым влияние ситуации в Индии и Бразилии. Акции Группы «ПИК» среди лидеров дня на фоне заявлений главы правительства о сохранении льготной ипотеки в ряде регионов страны. В бумагах TCS Group явная фиксация прибыли после сильной отчётности. В расписках OZON Holdings, которые лидировали в первой половине дня, произошёл разворот и они оказались в списке аутсайдеров. Индексный провайдер MSCI включил бумаги интернет продавца в индекс MSCI Russia, но данное событие было ожидаемым. На рынке оценивают возможный объём дополнительных инвестиций в бумаги более чем в $150 млн со стороны пассивных индексных фондов. Однако этого явно недостаточно, чтобы обеспечить дальнейший взрывной рост котировок. Акции «Алроса» теряли более 1%, но отчёт по продажам за апрель можно считать вполне сильным. Рост сбыта алмазно-бриллиантовой продукции составил 12% относительно марта до $401 млн.



