В среду фьючерсы на Brent демонстрировали позитивную динамику на фоне публикации свежих прогнозов от МЭА и отраслевой статистики от Минэнерго США.

Международное экономическое агентство (МЭА) в майском обзоре нефтяного рынка понизило прогноз по росту спроса в 2021 г. на 270 000 б/с до 5,4 млн б/с. Понижение связано с пересмотром оценок I полугодия, в то время как ожидания по II полугодию не изменились. Агентство по-прежнему ожидает активный рост спроса за счет дальнейшего ослабления ограничений на мобильность в мире и восстановления экономики. Объем добычи, по оценке МЭА, к концу года вырастет на 3,8 млн б/с к апрельским уровням. Всего за 2021 г. мировая добыча вырастет на 1,4 млн б/с к уровням 2020 г.

Отраслевая статистика от EIA показала снижение запасов нефти в США на 0,4 млн б/с по сравнению с прогнозируемым снижением на 2,8 млн б/с. Снижение наблюдалось на фоне увеличения добычи на 0,1 млн б/с и скачка чистого импорта на 2,3 млн б/с. Такая динамика выглядит позитивной, однако рост запасов бензина все еще указывает на отсутствие должного усиления спроса, характерного для теплого периода года. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снижаются вторую неделю подряд и на прошлой неделе составили 17,5 млн баррелей (-2,2 млн).

После небольшой коррекции в утренние часы фьючерсы на Brent развернулись к росту во второй половине дня и завершили торги в районе отметки $69,3 за баррель. С начала месяца наблюдается боковая тенденция, поскольку сильных драйверов не наблюдается, и причин для распродаж также нет. В фокусе могут оставаться индикаторы спроса, а также переговоры по иранской ядерной сделке, которые могут привести к увеличению мировой добычи на 1,5 млн б/с. Краткосрочный взгляд на нефтяные цены нейтральный.