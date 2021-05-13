Опубликованные в среду данные по инфляции за апрель продемонстрировали максимальный с 2009 года прирост цен в терминах м/м (0.8%), оказавшись ощутимо выше прогнозов (0.2%). По мере того, как восстановление экономики США от пандемии резко набирает обороты, производители и поставщики услуг находят способы перекладывать растущие издержки (такие как прирост почасовой оплаты труда на 0.7% м/м в апреле) на покупателей.

Акции оказались не готовы к столь быстрой материализации инфляционных рисков. Американские индексы вчера обвалились на 2.0-2.7%, с утра в Азии также наблюдается нисходящая динамика, от —1.0% до —2.5%.