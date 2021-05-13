Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 1%, следуя за движениями американских фондовых площадок и нефтяных цен. Данные по инфляции и рынку труда в США за апрель дают участникам торгов основания для опасения, что выходящие сегодня индекс цен производителей и статистика числа заявок на пособие по безработице вновь спровоцируют продажи.

Цены на сырьевые активы обновили максимумы за год. Это позволяет предположить, что производственная инфляция в Штатах будет замедляться. Число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться. Эти факторы способны позитивно отразиться на динамике рынков уже до конца текущей сессии.

Обыкновенные акции Ростелекома стартовали в плюсе. Компания отчиталась за первый квартал ростом OIBDA и чистой прибыли на 18% г/г и 58% г/г — до 55,437 млрд руб. и 11,8 млрд руб. соответственно. Эти результаты достигнуты благодаря успешному развитию в сегментах мобильной связи и услуг доступа в интернет, а также реализации цифровых сервисов. На фоне отчетности возможно повышение оценки справедливой цены акции Ростелекома на 5-15% в зависимости от методики. В то же время компания сохранила консервативный прогноз на 2021 год, предполагающий увеличение консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%. Менеджмент не исключает пересмотра этих ожиданий в течение года. Привилегированные акции Ростелекома на этом фоне снижались на 0,3%.

Акции группы ПИК сегодня последний день торгуются с дивидендами. Под влиянием этого фактора и технической картины, а также ввиду наметившейся тенденции к повышению ипотечных ставок акции девелопера упали на 2%.

Во второй половине мы прогнозируем возвращение отечественных котировок в зеленый сектор. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3615-3675 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,00-74,50 и 89,50-90,20 соответственно.