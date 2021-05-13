Данные по инфляции в США, которые вышли вчера, шокировали финансовые рынки. Индексы акций уверенно пошли вниз, инвесторы стали понимать, что цифра 4.2% по индексу CPI это очень высоко, даже с учетом базы прошлого года, и возврат к целям, декларируемым ФРС, будет не быстрым.

К тому же, инфляция по итогам мая будет еще выше, так как в апреле зафиксировали снижение цен на бензин на 1.4%, а в мае цены на бензин выросли на 5-10%. Даже самый голубой из голубей в ФРС, заместитель председателя Р.Кларида признал, что он удивлен, и если не сработает сценарий возврата инфляции к концу года к целям центробанка, придется действовать.

Думаю, что слово действовать это не про нынешнее руководство ФРС. Они были зависимы от финансовых "причуд" Трампа, они сейчас зависимы от «исторических» планов Байдена по переформатированию США: инфраструктура, поддержка BLM пролетариев и других небогатых американцев.

ФРС обречена постоянно повторять мантру про то, что инфляция временная болезнь типа коронавируса: немного покашляем, и ничего не будет. Второй год человечество кашляет от коронавируса, теперь вот от инфляции начнет тошнить.