По итогам вчерашнего дня индекс РТС снизился на 0,07%, индекс MSCI Russia повысился на 0,85%. Очевидно, что биржевые индексы не очень «внятно» характеризуют происходящие на рынке процессы. Характер движения акций разный. Акции ВТБ не похожи на акции MAIL.RU и это хорошо! Есть возможности проявить себя и у биржевых быков и у биржевых медведей! Ну а тем кто имеет дело с фьючерсом на индекс РТС следует иметь ввиду, что он находится в восходящем канале с нижней границей на сегодня 140000. Верхняя граница канала проходит в районе 156000-156500 по июньскому контракту RIM1. Биржевые медведи получили прибыль, продавая контракты от верхней границы, но она не очень значительна. Рынок живет ожиданием июньской встречи лидеров США и России кроме того, высокие цены на нефть сглаживают санкционные риски. Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время



Как и индекс РТС котировки нефти марки Brent находятся в повышательном канале с нижней границей на сегодня 65,8 и верхней 70,5. Пока нижняя граница не будет пробита вниз настроения на нашем рынке будут спокойными. Нефть спасает от негатива! Мы видим что на этой неделе тема кибератаки якобы русских хакеров на трубопровод Colonial Pipeline практически никак не отразилась на нашем фондовом рынке. Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Россией на каком то минимальном уровне и не заинтересован в срыве встречи Путина и Байдена. Байден заявил что США не считают, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.



Курс биткоина вчера не смог пробить вниз поддержку 47000. Никаких биткоинов у меня нет, для меня это один из индикаторов состояния финансовых рынков и доверия инвесторов к фиатным валютам. Биткоин перешел в «зону медведей» на дневных графиках. То что администрация Colonial Pipeline заплатила крупный выкуп хакерам в криптовалюте закрепляет имидж криптовалют как «криминальных активов». То что компания Тесла перестала принимать биткоин как средство оплаты за произведенные автомобили никак не связано с экологией. Очевидно готовятся гонения на тех кто уходит от налогов через криптовалюту. Министерство юстиции и Налоговое управление США (IRS) начало расследование в отношении биржи Binance. А на другую биржу Kraken недавно пришло письмо от Налогового управления США с требованиям раскрытть всю информацию о пользователях с 2016 по 2020 год. Думаю подобные письма получили и другие биржи. В США очень жестко караются налоговые притупления поэтому криптовалюты как средства ухода от налогов становятся менее привлекательными. Налоговые службы разных стран успешно взаимодействуют друг с другом, поэтому я не сомневаюсь, что данные о клиентах биржи Kraken будут доступны не только налоговой службе США… А Илону Маску конфликты с властями не нужны, поэтому он немного дистанцировался от криптовалют, а скорее всего его попросили дистанцироваться. На графике биткоина сформировался нисходящий канал с верхней границей 58000. Нижняя граница этого канала проходит на уровне 43000. Выход котировок выше отметки 58000 при текущем информационном фоне маловероятен.

Настроение на утро умеренно-позитивное. В США на это неделе вышли шокирующие данные по инфляции, но инвесторы уже «залечили раны», которые нанес выход этих данных. Коррекция высокотехнологичных акций США это локальная история, и по нашему рынку рикошетом не ударит. А когда индекс S&P-500 пробьет вниз повышательный тренд и закрепиться ниже 4000 пунктов, это будет серьезный звонок для нашего рынка, что пора продавать акции. Пока же комментарии представителей ФРС по инфляции следующие: мы с интересом наблюдаем. Пока ФРС «наблюдает» биржевые быки могут не переживать. Если же

восстановление экономики после COVID приведет к перегреву экономики и ФРС решит вмешаться, «быкам» будет не до шуток.