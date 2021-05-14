Удивительно, но трейдеры как-то быстро позабыли про инфляционные страхи и с азартом бросились откупать просевшие в среду бумаги. Американские индексы прибавили вчера около процента. Мы на основной сессии выглядели намного слабее, но сегодня с утра Индекс Мосбиржи отыграет вечерний рост и подрастающие с утра на 0,5% американские фьючерсы.

Несмотря на падающую нефть, вчера сильно выглядела «Роснефть». Как мы и предупреждали, бумага в любое время может начать отыгрывать сильную фундаментальную недооцененность и отставание от рынка в мае, что и произошло. Однако сегодня нефтяной фактор все-таки окажет свое черное влияние на бумаги нефтянки: нефть ушла ниже 67 долларов за баррель.

Сбербанк опять начал демонстрировать желание быстро закрыть дивидендный гэп. Бумаг нужно держать и даже осторожно докупать.

В отличие от Сбера, мы не уверены в быстром закрытии дивидендного гэпа Мосбиржей, стоимость акций которой мы оцениваем как «справедливую».

В лидерах роста с показателем +5% вновь стали акции ВТБ. Бумага нам по-прежнему не нравится, и рекомендовать ее к покупке не будем, хотя совсем не исключено, что она продолжит рост.

Техническая картина по российскому рынку акций благоприятная: Индекс Мосбиржи даже не стал тестировать на прочность нижнюю границу восходящего канала в районе 3600 пунктов, развернувшись от нее. Теперь неплохо бы сходить к сопротивлению, которое располагается около 3720 пунктов, заодно переписав исторические максимумы. Но вряд ли это случится сегодня.

Немного напрягает «красная» динамика большинства сырьевых ресурсов, хотя очень хочется спекулятивно взять черных металлургов на отскок. В любом случае акции золотодобытчиков стоит держать и наращивать позиции по ним при просадке цен на золото.

Рубль проявил удивительную стойкость как к внешнему негативу в среду, так и к улучшению настроений вчера, так и не выйдя в паре с долларом из коридора 74-75. Мы считаем это равновесным диапазоном на ближайшие дни. При уходе пары ближе к 73 спекулятивные продажи рубля будут нарастать.



