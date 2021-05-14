Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, азиатские индексы растут, отыгрывая коррекционное восстановление американского рынка. С другой стороны, сырьевые контракты под давлением. Власти КНР намерены изучить действия металлургов на предмет возможного манипулирования рынком. Это привело к падению цен на сталь в КНР, что также может негативно отразиться на российском секторе металлов и добычи. Нефть также продолжает дешеветь из-за опасений слабого спроса в Азии, включая индию, где продолжается коронавирусный кризис. Меж тем на фоне слабости сырьевых секторов российского рынка рубль может продолжить укрепление за счёт ослабления геополитической премии.

Предстоящий день будет достаточно скудным на статистику. Вечером выйдут данные по американским розничным продажам. Ожидается рост на 1,0% за апрель. Далее данные по промышленному производству в США, которое могло вырасти за апрель на 1,0%. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО опубликуют «Башнефть», «Роснефть», «Интер РАО». Акции «М.Видео» торгуются последний день с дивидендами 38 рублей на бумагу.

Китайский фактор давит на металлургов

По итогам торгов 13 мая индекс МосБиржи снизился на 0,46% до 3637,38 п., а РТС на 0,07% до1546,93 п. Заметную роль в падении российского рынка, которое немного сократилось к закрытию, сыграли секторы нефти и газа (-0,62%), а также металлов и добычи (-1,62%). В обоих случаях рынок реагировал на существенное падение сырьевых контрактов. Промышленные металлы оказались под давлением после заявлений Госсовета КНР о планируемых мерах по сдерживанию сырьевой инфляции. Нефть в очередной раз пыталась пробить отметку $70 накануне, пользуясь позитивными ожиданиями ОПЕК и МЭА. Однако штурм оказался неудачным и котировки начали агрессивно снижаться. К техническому фактору можно добавить коронавирусный кризис в Индии, который охватывает всё новые территории, а реальное число новых случаев в день может превышать 1,5 млн. И, наконец, утренний провал индексов был связан с реакцией на американскую инфляцию, которая существенно разогналась в апреле. 8 отраслевых индексов снизилось, 1 вырос и 1 закрылся нейтрально. Наибольшее снижение показал сектор металлов и добычи, а рост состоялся в секторе строительных компаний (+1,05%). Правительство РФ продолжает обещать продление льготной ипотеки, что позитивно влияет на перспективы продаж жилой недвижимости. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 97,135 млрд рублей по сравнению с 91 млрд рублей накануне.

Менеджмент ГМК «Норникель» сообщил о полном восстановлении добычи на руднике «Октябрьский», а также подтвердила сроки восстановления работы рудника «Таймырский» в начале июня. Новость позитивно сказалась не только на бумагах ГМК, но и на «РусАл», который получает существенный доход от дивидендов. Акции «Ростелеком» закрыли день нейтрально. Выручка телекоммуникационной компании выросла в I квартале (г/Г) на 9% до 131,95 млрд рублей. Выручка немного не дотянула до ожиданий рынка. Чистая прибыль увеличилась на 58% до 11,8 млрд рублей. Свободный денежный поток составил всего 2,1 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 1% до 470,7 млрд рублей. Акции «Яндекс» закрыли день в плюсе, а Mail.ru Group оказались в аутсайдерах. Начальник отдела по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Михаил Шульгин комментирует данное событие: «Депозитарные расписки Mail.ru Group в Лондоне падают 4-й день подряд. Расписки на МосБирже за последние 11 торговых сессий снизились 10 раз. Мы не исключаем, что в бумаге в последние дни действует какой-то крупный продавец, действия которого дополнительно усиливают давление на бумагу. Отметим, что 12-месячный форвардный P/E для Mail.ru составляет около 29,1х. При этом аналогичный форвардный показатель для «Яндекса» составляет 55,5х. На уровне 1500 рублей и ниже Mail.ru начинает смотреться излишне дешево относительно конкурента».