После существенной просадки в середине недели, к ее окончанию мировые рынки смогли перейти к восстановлению.

Основным фактором, оказавшим давление на мировые рынки, стал рост опасений относительно разгона инфляции в США и более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики в Штатах, которые были подогреты последними данными по ИПЦ в стране. Однако, несмотря на выход показателя на многолетние максимумы, представители ФРС продолжают успокаивать инвесторов, оценивая в своих речах всплеск инфляции как временный, обещая продолжить придерживаться стимулирующей политики на фоне сохранения рисков для экономики со стороны пандемии коронавируса. Это несколько сгладило негативные настроения на рынках и к окончанию недели вернуло покупки в акции. Дополнительным фактором поддержки выступила макроэкономическая статистика. Несмотря на более существенный, чем ожидалось, рост цен производителей, инвесторы сосредоточили внимание на данных по заявкам на пособие в США, оказавшихся лучше ожиданий (473 тыс. против ожидавшихся 490 тыс.). Плюс к этому, часть спекулятивно настроенных игроков перешла к фиксации прибыли по коротким позициям. В результате по итогам четверга в Штатах основные индексы прибавили порядка 0,7%-1,3%. Рост наблюдался по большинству секторов. Аутсайдерами же выступил нефтегазовый сектор – индекс S&P Oil&Gas потерял 1,4% на фоне существенной просадки в ценах на нефть.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские площадки, вслед за рынками в США, демонстрируют уверенное восстановление, прибавляя в пределах 2,4%. Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост до 0,6%. На рынке энергоносителей продолжают преобладать продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,6%, торгуясь чуть выше 66,5 доллара за баррель. Из важных событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках в ходе торгов выделим публикацию данных по розничным продажам в США.

По итогам четверга индекс МосБиржи снизился на 0,5%. Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем попытку российского рынка перейти к восстановлению, что позволит индексу МосБиржи вернуться в район 3650 пунктов. При этом рост будет сдерживать негативная динамика цен на нефть, что выведет в аутсайдеры нефтегазовый сектор. В ходе сессии преобладание покупок в российских акциях сохранится, что позволит рынку продолжить подъем и закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов.

В четверг доллар и евро снизились по отношению к российской валюте на 0,7% и 0,8%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 74 рублей. В дальнейшем ожидаем попытки рубля продолжить рост. Национальная валюта продолжает оставаться недооцененной относительно текущих уровней рынка энергоносителей, что позволит инвесторам проигнорировать негативную динамику в ценах на нефть. При этом поддержку ей окажет улучшение отношения инвесторов к рисковым активам. В результате доллар перейдет в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.



