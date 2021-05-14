Недельная инфляция замедлила прирост, но годовые темпы вновь ускоряются
С 5 по 11 мая прирост российского индекса потребительских цен составил 0.1% н/н после устойчивых темпов в 0.2% н/н в предыдущие три недели. Тем не менее, годовой показатель инфляции продолжил ускоряться, приближаясь к 5.6% г/г.
За ускорением цен все еще стоит повышенный спрос на отдельные продукты питания (подсолнечное масло +0.4%, гречневая крупа +0.5%, различные виды мяса +0.2-0.6%), при этом в некоторых категориях товаров (яйца —1%, сахар 0.0%) наметились первые признаки стабилизации.
С точки зрения инфляционной динамики мы продолжаем ожидать дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России в июне (Росбанк: +25 бп до 5.25% годовых), так как краткосрочные риски все еще смещены в сторону проинфляционных.
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