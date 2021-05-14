Нефть застряла в неопределенности
Цены на нефть Brent после достижения в четверг максимумов с начала года перешли к снижению. На фоне резкого роста инфляции в США на первый план вышли опасения, что ФРС может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики уже в этом году. Дополнительным фактором, сдерживающим рост нефти, выступает непонятная ситуация со спросом.
С одной стороны, в США близится автомобильный сезон, который может быть неплохим, с другой стороны — эпидемиологическая обстановка в крупнейших потребителях сырья остается сложной. По этой причине, например, МЭА понизило ожидания по росту спроса на этот год. Сегодня мы ожидаем стабилизации Brent в зоне 67-68 долл./барр.
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