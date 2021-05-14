Сектор российских еврооблигаций: рост доходности базового актива не получил продолжения. «Инфляционный» рост доходности UST вчера не продолжился. Российская долларовая кривая не сдвинулась с места. Риск-премия (5-летняя CDS) остается на уровне чуть ниже 100 б. п.

Сектор ОФЗ: Минфин задумался о снижении доли флоатеров. Вчера замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что Минфин прорабатывает инструменты восстановления нормальной структуры портфеля госбумаг. «Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15-20% (сейчас – около 35%), может быть в двух сценариях: инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активном – когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ», – пояснил Максимов. «Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники», – заключил он. Теперь, когда Минфин начинает рассматривать возможность выкупа флоатеров с рынка, интерес к инвестиционным инструментам со встроенной страховкой от роста процентных ставок должен, на наш взгляд, еще более возрасти.



