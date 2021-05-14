Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть в четверг оказались под давлением на фоне падения цен на ряд commodities. После продолжительного ралли фьючерсы на сталь в Китае обвалились на 10% за день, что могло быть воспринято рынками, как сигнал о возможном окончании сырьевого ралли и перспективах замедления долларовой инфляции.
По-прежнему вызывает тревогу ситуация с COVID-19 в Индии, где на этой неделе ряд НПЗ сообщили о снижении переработки и закупок сырой нефти. Ежедневное число выявленных инфекций в стране остается выше 360 тыс., что создает риски более длительных и более жестких ограничений, которые негативно скажутся на потреблении топливо. В четверг суточное число смертей от инфекции в стране достигло рекордных 4 000.
Американский трубопровод Colonial Pipeline, неделей ранее приостановивший поставки из-за кибератаки, в четверг вечером сообщил о возобновлении работ. Президент США Джо Байден заверил автомобилистов, что поставки топлива полностью нормализуются уже в эти выходные. Для цен на нефть новость слабо негативная, поскольку более длительные перебои с поставками могли кратковременно подстегнуть цены на топливо в США.
Фьючерсы на Brent из-за негативного информационного фона по итогам дня оказались в районе $67 за баррель и сегодня с утра продолжают снижаться. Ближайшие уровни поддержки расположены в районе $66 и $64,5 за баррель. Потенциала для ухода ниже пока не наблюдается, но давление со стороны продавцов может оставаться повышенным.
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