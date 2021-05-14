Начало апреля для S&P 500 стало очень удачным периодом: индекс прибавил более 5%. Однако вторая половина месяца прошла в боковике. Растут не только акции, ожидается также ускорение инфляции, повышение процентных ставок и налогов. Все это может осложнить рынку возможность двигаться вверх с прежней легкостью.

Инфляция взяла разбег, который, по прогнозам, продолжится в обозримом будущем. Вопрос в том, будет ли повышение индекса цен временным или продолжительным. Ответ на этот вопрос будет получен позже. Ввиду эффекта низкой базы инвесторы не смогут сделать соответствующие выводы из инфляционных показателей за апрель-июнь. Об этом, кстати, упоминал Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам апрельского заседания ФРС. Уже в конце лета динамика инфляции может измениться, но эпизодические скачки цен на товары и услуги не исключены до конца года. Умеренное восстановление рынка труда и повышение корпоративных налогов будут сдерживать инфляцию в дальнейшем.

Диапазон ставки по федеральным фондам находится на нижней границе. Согласно заверениям официальных представителей ФРС, он останется неизменным до 2023 года. Однако, похоже, есть только одно направление, в котором в дальнейшем может пойти целевой диапазон ставки. Это направление вверх. Негативные результаты экспериментов других центральных банков, а также заявления самого председателя ФРС о нежелании идти на такой шаг сигнализируют о минимальной вероятности того, что нижняя граница указанного диапазона опустится ниже нуля. Администрация президента Байдена разрабатывает план повышения ставки корпоративного налога. В последнем заявлении главы Белого дома говорилось о том, что он согласен с налоговой ставкой от 25% до 28% против нынешних 21%. Президентская администрация также продвигает идею повышения ставки налога на прирост капитала с 20% до 39,6% для американцев, зарабатывающих более $1 млн. Пока это только предложения, но с учетом высокого и нуждающегося в сокращении дефицита бюджет, а также того факта, что в текущих условиях администрация вряд ли решится урезать расходы бюджета, похоже, в той или иной форме налоги будут повышены.

Акции остаются одними из самых подходящих активов для инвестиций: они по-прежнему способны давать положительную доходность в сложившихся рыночных условиях. При текущих темпах инфляции в экономике произойдет бум, и он будет особенно сильным в реальном секторе. По этой причине еще в начале этого года мы советовали присмотреться к компаниям малой капитализации и «стоимости». Однако из-за стремительного роста в акциях эмитентов малой капитализации настало время увеличить позицию в других инструментах за счет сокращения доли в небольших компаниях. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив Russel 2000, но компании «стоимости» и эмитенты, выплачивающие высокие дивиденды, в ближайшее время будут пользоваться более высоким спросом у инвесторов. Технологические компании долгосрочно остаются привлекательными, но для инвестиций в растущие акции стоит дождаться возвращения оценочных мультипликаторов к средним значениям за последние пять лет.