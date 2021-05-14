В пятницу, 14 мая, отечественные индексы с начало торгов показывают умеренный рост, отыгрывая позитивный внешний фон. Основанием для оптимизма стали данные с рынка труда США, показавшие снижение числа новых заявок по безработице. В России на этом фронте также все неплохо. Уровень безработицы в стране в марте снизился до 5,4%, а безработными, по официальным данным, являются менее 4,1 млн граждан.

Внешний фон в пятницу благоприятствует покупкам. Рынки США накануне вечером закрылись ростом индексов, прервав трехдневную серию снижения. Фьючерсы сегодня также растут примерно на 0,5%. Биржи Китая и Юго-Восточной Азии завершили свои сессии в зеленой зоне, и европейские индексы начали день также на положительной территории.

Нефть марки Brent после вчерашнего снижения поднимается на 0,43%, до 67,43 долларов за баррель. Рубль, укрепившись вчера, удерживает позиции в районе 74 за доллар, но отступает на 0,39% перед евро до 89,733. На этом фоне к 11:40 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,18%, до 3643,93 пункта, а Индекс РТС растет на 0,34%, до 1552,23 пункта.

В лидерах роста бумаги EN+ (+2,39%), Банка «Санкт-Петербург» (+1,7%), а также золотодобывающих компаний «Полиметалл» (+1,09) и «Петропавловск» (+1,06%).

Утром по МСФО за I кв. 2021 г. отчиталась «Башнефть». Чистая прибыль компании в годовом сравнении подскочила в два с лишним раза. Обыкновенные и привилегированные акции прибавляют в цене 1,39% и 1,18% соответственно.

Квартальный отчет сегодня представила «Роснефть» (−0,85%), показав прибыль в размере 149 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 156 млрд руб. годом ранее. Также сегодня ожидается публикация отчетности «Интер РАО» (+0,47%) и ТГК-1 (+0,65%).

В аутсайдерах дня акции «Группы ПИК», которые падают на 5,42%, отрабатывая дивидендный гэп. Также в связи с закрытием закрытия реестра продолжают снижаться акции «Московской Биржи» (−1,72%).

И, напомним, сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «М.Видео» (+0,53%).