В начале минувшей недели российский рынок акций дотянулся до новых исторических вершин по индексу Мосбиржи, после чего в середине торговой пятидневки отступил вместе с мировыми площадками на фоне всплеска инфляции в США в апреле, создавшего риски более раннего разворота ФРС к циклу повышения ставок. К концу недели настроения на биржах стабилизировались, откатились и взметнувшиеся доходности долговых рынков – представителям американского регулятора все же удалось сбить опасения инвесторов и те вновь приступили к покупкам подешевевших активов.

Российские акции и валюта при этом продолжают пользоваться поддержкой относительно стабильных цен на нефть, а также сокращением геополитического дисконта в свете ожидающейся встречи Владимира Путина и Джо Байдена в июне.

Глобальным фактором со знаком минус остается ситуация с пандемией коронавируса. Наибольшую тревогу вызывает Индия, где 13 мая был обновлен антирекорд – 4 тыс. человек стали жертвами COVID-19 за одни стуки. Еще одной горячей вирусной точкой остается Япония, где совсем скоро должны состояться летние Олимпийские игры. При этом надо отметить, что обе эти страны являются одними из крупнейших импортеров нефти.

Впрочем, рынок нефти все равно оптимистично смотрит на перспективы восстановления мировой экономики после пандемии в свете прогресса в массовой вакцинации. Динамика по запасам нефти и нефтепродуктов в США указывает на относительно уверенный старт летнего автомобильного сезона. Кроме того, подогревают стоимость энергоносителя рост авиационного трафика по мере открытия границ, а также хорошие темпы восстановления китайской экономики.

В начале будущей недели блок апрельских макроданных из КНР, в том числе инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства, может задать тон настроениям на сырьевых и фондовых рынках.

По нашим оценкам, будущая неделя может оказаться для рынков периодом умеренного роста. Российский рынок имеет шансы вернуться в район рекордных уровней, покорению новых вершин могут мешать дивидендные гэпы и возможное укрепление рубля в свете старта налогового периода и приближения предполагаемого саммита лидеров РФ и США.