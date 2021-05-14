Российский рынок вновь продемонстрировал положительную динамику, сумев опередить по темпам роста американские фондовые площадки. Зафиксирован приток средств в ориентированные на Россию фонды, в том числе индексные. Основным поводом для этого стало повышение цен на сырьевые товары, крупные мировые производители которых представлены на Московской бирже. Нефть торгуется около $70 за баррель, цены на никель и алюминий близки к максимуму, резко подорожала и сталь.

Возможно, экономики отдельных стран вступают в стадию инфляционного роста. Ярким примером такого периода была середина 2000 годов. Тогда на российском рынке наблюдался приток инвесторов и развивался восходящий тренд. Акции Газпрома дорожали до 360 руб. (около $12). Не исключено, что впереди нас ждет ускорение инфляции, но вместе с тем и интенсивный рост ВВП (в указанном периоде он превышал 5%). Для борьбы с перегревом экономики финансовые регуляторы будут повышать ставки, но в первое время это лишь подхлестнет рост цен на сырье. Акции их производителей будут дорожать.

Если этот сценарий реализуется, то уже через несколько месяцев индекс Московской биржи способен достичь 4400 п., как это предполагает наш оптимистический прогноз на конец года. Локомотивом роста станут акции компаний металлургического сектора, нефтегаза, банков. Вслед за ними начнут дорожать бумаги сектора энергетики. Акции уже довольно перегретых технологических компаний будут корректироваться. Стратегия Buy in May на этот раз может сработать.

Наиболее вероятным считаем продолжение положительной динамики рынка, которой не помешают дивидендные отсечки. Напротив, гэпы, связанные с выплатами акционерам, на этот раз могут закрыться довольно быстро. Позитивный сценарий предусматривает рост рынка в диапазон 3700-3800 п. по индексу Московской биржи. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в пределах 73-76.