Доллар находится под давлением
Сегодня утром курс евро на мировом рынке снова преодолел уровень 1.21, индекс доллара DXY снизился на 0.25%. В последние дни заметна корреляция между динамикой доходности длинных облигаций, рынка акций в США и индекса доллара.
Как только доходность начинает снижаться, а сегодня утром по десятилетним казначейским облигациям она упала на 3 б.п. до 1.63, доллар разу начинает сдавать позиции. Ключевым уровнем для индекса доллара сейчас является значение в районе 90 пунктов. Если рынок пройдет эту поддержку, то технически открываются перспективы для быстрого снижения доллара еще на 2-3%.
Это может произойти в ближайшие дни, так как по рынку циркулируют слухи о том, что ФРС уже скоро начнет покупать длинные казначейские облигации. На американском финансовом рынке сложная ситуация: не хватает коротких облигаций, спрос на них высокий, а длинные продают из-за высоких инфляционных ожиданий.
Вполне вероятно, что ФРС решит интервенциями в рамках объема текущей программы QE держать кривую. Понятно, что для доллара это минус, но вот возможный провал на рынке акций в США дает для американской валюты плюс. Поэтому, я бы на мировом валютном рынке ожидал повышенной волатильности в ближайшее время.
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