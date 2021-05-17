Европейский фондовый рынок в пятницу вырос. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,5%. Европейские индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику за неделю: британский FTSE 100 —1,2%, немецкий DAX +0,1%, CAC —0,9%.

В пятницу основные фондовые индексы США уверенно прибавляли. Однако динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —1,14%, S&P —1,39%, Nasdaq —2,34%.

Обнародованный Министерством торговли показал, что в прошлом месяце розничные продажи в США неожиданно остановились. Согласно отчету, розничные продажи не изменились в апреле после роста на 10,7% в марте, что является пересмотром в сторону повышения по сравнению с ранее сообщенным увеличением на 9,7%. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1,0%.

Данные Федеральной резервной системы (ФРС) показали более слабый, чем ожидалось, рост объема промышленного производства в США в апреле. Кроме того, отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное ухудшение потребительских настроений в США из-за роста инфляционных опасений. Согласно отчету, предварительный индекс настроений Мичиганского университета упал до 82,8 в мае с 88,3 в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс вырастет до 90,4 пункта.

На текущей неделе ожидается большое количество событий.

В понедельник состоится встреча Еврогруппы.

В среду в США состоится публикация протокола заседания ФРС за апрель.

Во вторник еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за март. Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровня безработицы и среднего заработка за март. В среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель.

В понедельник США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. В четверг представят производственный индекс ФРС-Филадельфии за май, заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, опубликуют индекс опережающих индикаторов за апрель. В пятницу США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май.

Сезон отчётности за первый квартал завершается, 456 компаний, акции которых входят в S&P 500, отчитались. Из них 86,8% превысили ожидания аналитиков. Тем не менее на предстоящей неделе запланировано несколько знаковых отчетов: Walmart, Target Corp, Home Depot, Cisco Systems, Macy's, Baidu, Lowe's.