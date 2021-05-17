В очередной раз подтверждаю мысль о перспективной стабильности рубля. 74 рубля за доллар, которые мы сейчас наблюдаем, вряд ли окажутся очередным локальным дном. Напротив, думаю, есть потенциал укрепления в район 70.

Отечественные индексы акций остаются в восходящих трендах. На прошедшей неделе ожидаемо скорректировались, но в самих трендах остались. Не выражаю уверенности, аналогичной рублю, но думаю, что шансы на подъем в оставшиеся сессии мая выше шансов на снижение.

Отечественные облигации, и ОФЗ, и первый корпоративный эшелон, в моем понимании, должны остаться в районах нынешних котировок и комфортных доходностей.

Американские акции, как и российские, до сих порт сохраняют тренд роста. Думаю, он продолжится в предстоящие дни. По меньшей мере, коррекции, которые сопровождают основной тренд, пока что будут оказываться малозначительными.

От нефти ожидаю сохранения нынешнего уровня котировок. Возможно, некоторого их повышения. Преодоление вверх рубежа в 70 долл./барр. по Brent — весьма вероятно. Более отдаленных ориентиров пока не ставил бы. Снижение также ограничено, скорее всего, примерно 65 долларами.

Отношения к золоту не меняю. Его полуторамесячный рост воспринимаю как рост коррекционный, не отменяющий основной падающей тенденции.

Добавлю, что обилие спекулятивного капитала на рынках, сопровождаемое постепенным разгоном глобальной инфляции, делает все прогнозы о повышении и даже стабильности акций и товаров тактическими. Вслед за накоплением спекулятивной премии накапливается риск глубокого снижения. Хотя отношение к российским фондовым активам более спокойное.

Не является инвестиционной рекомендацией.