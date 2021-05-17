Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3625-3650 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3620, 3600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.01%) и РТС (+0.13%) завершили основные торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.06%.

Таким образом, в последний торговый день недели индексы МосБиржи и РТС почти не изменили своих значений. Утренний оптимизм на локальном рынке акций был очень быстро исчерпан. Позднее указанные индексы закрыли свой утренний гэп и провели весь остаток торгового дня в состоянии консолидации.

Надо отметить, что в пятницу участники локальных торгов явно игнорировали позитивное состояние внешнего фона. Между тем, ключевые фондовые индексы в Европе и в США демонстрировали достаточно сильный прирост. Кроме того, еще с середины дня наметилось уверенное повышение стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов.

К слову, цены на «черное золото» остаются относительно высокими в среднесрочном периоде. На прошлой неделе фьючерсы на нефть сорта Brent приближались к важному ценовому уровню $70 за баррель. Сейчас они торгуются выше тех значений, которые наблюдались до временного развала международной сделки по ограничению уровня добычи нефти в формате ОПЕК+ и до начала пандемии коронавируса COVID-19. Это оказывает весомую поддержку локальному рынку акций.

Однако против игроков на повышение теперь играет начавшийся сезон годовых дивидендных отсечек в акциях российских компаний. Например, дивидендный разрыв в обыкновенных акциях «Сбербанка» отбросил индексы МосБиржи и РТС вниз более чем на половину процента.

В понедельник утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 12.1 п. или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. С конца прошлой недели участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне незначительного движения локального рынка акций в ходе основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные бумаги закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3%.

Лидером падения среди голубых фишек вновь выступили акции МосБиржа (MOEX RM, —1.99%). Они продолжили дешеветь после состоявшегося днем ранее дивидендного разрыва. В пятницу эти бумаги вернулись к уровню, на котором они находились до начала майской волны роста. Кроме того, они достаточно далеко отступили от недавнего исторического максимума. Не исключено, что его обновление состоится не ранее чем через несколько недель и даже месяцев. Это достаточно распространенный сценарий для акций в сезон годовых дивидендных отсечек.

Заметным движением среди ликвидных бумаг стало и возобновившееся коррекционное падение акций ВТБ (VTBR RM, —1.92%). Хотелось бы надеяться на быстрое восстановление среднесрочного восходящего тренда в указанных бумагах. Однако с технической точки зрения в ближайшие дни и недели они способны перейти в состояние консолидации вблизи текущего уровня. Для возобновления роста им может потребоваться более или менее продолжительный период разгрузки накопленной перекупленности.

Акции Роснефть (ROSN RM, —0.79%) умеренно подешевели на фоне публикации неоднозначных квартальных финансовых и производственных результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период составила 149 млрд руб. против убытка в 156 млрд руб. годом ранее. Вместе с тем, она оказалась намного ниже чистой прибыли величиной в 324 млрд руб. за 4 квартал 2020 года. Выручка возросла на 14.2% в сравнении с предыдущим кварталом, но сократилась на 1.2% год к году.

Текущее увеличение объема добычи «Роснефтью» жидких углеводородов на 1% в сравнении с предыдущим кварталом не является показательным. Надо учитывать, что компания вынуждена ориентироваться на страновую квоту в рамках международного соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.

Бумаги OZON-адр (OZON RM, +3.12%) в очередной раз отскочили вверх от близкой полуторамесячной поддержки, расположенной в районе 3900-4000 руб. Вполне вероятно, что от этого уровня в них сформируется среднесрочный разворот вверх. Однако не стоит забывать, что эмитент пока остается планово убыточной компанией. Поэтому речи о выплате дивидендов по указанным бумагам не идет. Их стоит воспринимать скорее как очень подвижный спекулятивный торговый инструмент.

Сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +0.97%), Yandex clA (YNDX RM, +1.05%), Polymetal (POLY RM, +1.59%), Магнит (MGNТ RM, +0.65%), Аэрофлот (AFLT RM, +1.08%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.