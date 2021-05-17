Новая неделя в Азии стартовала разнонаправленным движением рынков. Тайваньский фондовый рынок обвалился более чем на 3% на фоне роста заболеваемости COVID-19 и принятия некоторых ограничительных мер в столице Тайбэе. Премьер министр страны даже выступил с заявлением в поддержку сильной экономики, отметив рост спроса на тайваньский экспорт, а также призвал граждан не распространять ложные слухи и не паниковать. По его словам, власти имеют все необходимые инструменты для поддержки финансового рынка. В отличие от острова, индексы континентального Китая торговались в плюсе.

Цены на жильё в КНР показали рост на 4,8% в апреле по сравнению с 4,6% в марте. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,9% в апреле при ожиданиях роста на 19,0%. Рост промышленного производства совпал с ожиданиями и составил 9,8%, а розничных продаж оказался слабее ожиданий и составил всего 17,7% в годовом выражении при прогнозе 24,9%. Тем не менее, самыми сильными секторами китайского рынка были потребление и здравоохранение. Японский рынок начинал день в плюсе, но затем продавцы взяли торги под свой контроль.

Под давлением были бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron. Акции Honda теряли более 3% на заявлениях компании по поводу пессимистичного прогноза роста в текущем году из-за дефицита микросхем и высокой стоимости сырья.

В минувшую пятницу власти Японии расширили карантинные меры ещё на три префектуры. Пессимизм на рынке вызывает тот факт, что страна оказалась одной из худших по темпам вакцинации среди развитых экономик. Лишь 3% населения получили вакцину. В Австралии рынок торговался в плюсе за счёт бумаг золотодобывающих компаний, а также нефти и газа. На Forex индекс доллара повышался на 0,1% и торговался выше 90,40 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась около 1,62%. К 8:40 мск: