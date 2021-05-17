Пятницу российский рынок акций провел довольно блекло, не изменившись по Индексу Мосбиржи, несмотря на продолжившийся сильный отскок американских площадок. Это не очень хороший сигнал для отечественных инвесторов, говорящий, что запал покупателей выдохся.

Сегодня внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются в слабом минусе, на треть процента снижается нефть, но зато в хорошем плюсе торгуются промышленные и драгоценные металла. В том числе, более чем 0,5% прибавляет золото, которое вполне может начать новое ралли на фоне обострения опасений роста мировой инфляции. Соответственно, сегодня лучше рынка будут выглядеть акции золотодобывающих компаний, по которым стоит увеличивать длинные позиции.

Можно подкупать и «Норникель».

Советуем осторожно относиться к черным металлургам. В конце прошлой недели прошла информация, что китайские власти изучат вопрос о манипулировании рынком местными сталеварами и будут предпринимать меры для недопущения роста цен на сырьевые ресурсы. Мировые цены на сталь выглядят локально перегретыми, на данной новости не исключено их небольшое и кратковременное снижение.

В целом Индекс Мосбиржи находится посередине сужающегося восходящего канала. Перекупленности сейчас нет, поэтому у нас есть хорошие шансы сегодня с утра подрасти. Но пятничные торги не вселяют особой уверенности в том, что мы сможем дойти до верхней границы канала, которая сейчас проходит в районе 3730 пунктов.

Нефть отыгрывает сейчас плохую пятничную статистику по числу активных буровых установок в США: показатель вырос на 8 единиц до 352. Ранее он рос гораздо меньшими темпами. Как правило, этот фактор перестает оказывать действие на нефть уже ближе к полудню, поэтому рост нефти в ближайшие часы не исключен.

Соответственно, российские акции могут получить еще одну поддержку, но покупкой нефтянки мы бы не советовали увлекаться.

Рубль на утренней сессии торгуется без особых изменений. Ждем, что на текущей неделе колебания пары доллар-рубль будут незначительными, и пара не отойдет далеко от отметки 74. Оптимизм рублю может придать информация о точных сроках встречи Путин-Байден, но рост рубля в этом случае будет не очень большим и краткосрочным. Поддержка по паре на отметке 73 выглядит пока непреодолимой.