Предыдущая неделя завершалась достаточно спокойной сессией. Индекс Мосбиржи остался чуть выше области поддержки 3600-3630 п., не показав выраженной динамики. Более того, отмечаем резкое падение торговых объемов. В пятницу обороты в акциях составили 67 млрд руб., что на 25-30% ниже средних значений для этого года.

Лидером по обороту на этот раз оказались не обыкновенные акции Сбербанка, а бумаги Газпрома (12,5 млрд руб.), на которые сместился фокус инвесторов. В конце прошлой недели они достигли уровня 250 руб., обновив максимальные значения с января прошлого года. Взгляд на акции Газпрома остается позитивным. Рост цен на газ TTF в Европе, а также увеличение объемов прокачки, позволяют сохранять оптимистичный прогноза на перспективы бумаг газовой компании.

За океаном прошлая неделя завершалась уверенным отскоком рынка акций. Причем сильнее остальных отскочили акции высокотехнологичного сектора, которые в предыдущие дни показали значительное снижение. По индексу S&P 500 рост четверга-пятницы, на мой взгляд, пока еще нельзя называть стандартным разворотом с последующим продолжением ползучего восходящего тренда. Риски более глубокой коррекции сохраняются. Для смены негативного сценария на этой неделе необходимо закрепляться выше 4200 п. Пока этого не произошло, шансы на возобновление распродаж остаются повышенными.

Ключевые риски снижения связаны с ростом опасений по поводу более сильного и устойчивого ускорения инфляции, чем ожидалось ранее. Это вынудит ФРС пересмотреть сроки ужесточения денежно-кредитной политики, снизив QE и повысив ключевую ставку.

Опасения инфляции сегодня продолжают отражаться в ценах на золото. Тройская унция подорожала до максимума с февраля — $1850. Ближайшие целевые ориентиры находятся на $1865-1875. Рост к этим отметкам окажет поддержку акциям Полиметалла, Петропавловска и Полюса.

На рынке нефти тем временем сохраняется достаточно спокойная ситуация, что позитивно для акций наших нефтяников. Уровни $65-70 предполагают сохранение потенциала для положительной переоценки, например, в таких историях как Роснефть и Газпром нефть.

Фьючерсы Brent сдержанно реагируют на негативные внешние факторы. Пятничная статистика об очередном росте числа активных буровых установок в США нейтрально воспринята участниками рынка.

По индексу Мосбиржи общая картина существенным образом пока не меняется. Ранее сверху индекс уперся в сопротивление 3700 п. Снизу в области 3600-3630 п. сейчас проходит ближайшая область торможения. Еще более важная трендовая поддержка сместилась в район 3540-3550 п.

Краткосрочные ожидания в основном нейтральные, май пока не оправдывает статус самого «медвежьего» месяца. Ситуация на сырьевых рынках сегодня остается благоприятной.

При этом на горизонте до конца года пространство для роста индекса МосБиржи сохраняется. Причем подъем главным образом может быть обеспечен за счет самых тяжеловесных голубых фишек.

В фокусе

В понедельник запланирована публикация отчета по МСФО за I квартал у Русагро. Годовой отчет опубликует Петропавловск.

Сегодня акции М.Видео откроются с гэпом снижения, так как очистятся от дивидендов. Бумаги могут откатиться в район 660-670 руб. Среднесрочный взгляд на бумаги положительный. Дивидендный гэп может закрыться в течение 1-2 месяцев. Других отсечек среди крупных компаний на этой неделе не ожидается.

Группа ГМС (HMS Group) подала заявление о получении вторичного листинга GDR на Мосбирже, пишет Интерфакс. Группа является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного, компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, и других отраслей. Бумаги компании торгуются на Лондонской бирже с 2011 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $68,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.