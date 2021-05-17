На минувшей неделе большинство мировых рынков перешло в стадию коррекции на фоне разочаровывающей динамики апрельского индекса потребительских цен в США, рост которого впервые с сентября 2008 года превысил отметку в 4% (г/г). В конце недели ситуация на рынках несколько исправилась на фоне хорошей статистики по обращениям за пособиями, что, однако, не остановило поток критики в сторону инициатив по финансовой поддержке экономики США от Джо Байдена. Доходности государственных облигаций на таком фоне вновь перешли к росту. Крупнейшие экономики мира, тем временем, продолжают постепенное ослабление коронавирусных ограничений на фоне разворачивания программ вакцинации.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average просел на 1,14%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,39%, а Nasdaq Composite потерял 2,34%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, закрылся в плюсе на 0,11%, британский FTSE 100 опустился на 1,21%, а китайский CSI 300 завершил неделю ростом на 2,29%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 90,32 пункта, потеряв за неделю 0,10%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,16% до 1,2144.

Доходность 10-летних облигаций США за неделю возросла на 5,1 б. п. до 1,635%, британских 10-летних Gilts – на 9,4 б. п. до 0,861%. Доходность 10-летних немецких бондов выросла на 8,6 б. п. до —0,134%.

Джо Байден и его администрация оказались на пороге непростой макроэкономической ситуации, два ключевых симптома которой подтвердились в течение последних двух недель. После разочаровывающего отчета по занятости в крупнейшей экономике мира, в среду, 12 мая, данные Бюро статистики труда США вновь не обрадовали инвесторов, зафиксировав в апреле скачок ИПЦ до отметки 4,2% (г/г). Эти данные подвергли еще более резкой критике экономические программы поддержки действующего президента со стороны республиканцев и ряда авторитетных экономистов и значительно остудили оптимизм касательно быстрого выхода экономики США из кризиса. Представили администрации президента отметили, что делать выводы на основе данных одного месяца неосмотрительно. Это действительно так, но время для таких «неприятных» сюрпризов сейчас крайне неподходящее: напомним, что к концу мая законодатели должны принять решение об итоговых условиях двух пакетов стимулов, общая проектная сумма которых составляет около $4,1 трлн.

Экономика Великобритании в I квартале 2021 года сократилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Относительно января-марта 2020 года ВВП упал на 6,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6% в поквартальном выражении и на 6,1% – в годовом.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. – до 473 тыс. человек, сообщило в четверг Министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 507 тыс., а не 498 тыс.

В четверг, 13 мая, Центр США по контролю и профилактике заболеваний заявил, что полностью вакцинированные люди могут отказаться от ношения масок практически во всех помещениях и на открытом воздухе, что является значительным послаблением руководства по социальному дистанцированию, которое президент Джо Байден назвал «важной вехой» в борьбе с пандемией. Крупнейшие страны ЕС также приступили к постепенному снятию ограничений в надежде, что ускорение программ вакцинации вскоре позволит вернуться к нормальной жизни. Так, Германия и Италия значительно смягчили локдаун, Франция сняла запрет на туристические поездки, а Испания приостановила режим «особой готовности».

По информации FT, AT&T близка к сделке по объединению своего информационного подразделения WarnerMedia с конкурентом Discovery для создания медиа-гиганта стоимостью $150 млрд. Издание сообщило, что совет директоров AT&T собрался в воскресенье, 16 мая, чтобы одобрить сделку. Ожидается, что об итоговом решении будет объявлено в ближайшие дни.