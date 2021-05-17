Центры по контролю эпидемий (CDC) отменили обязательное требование к наличию средств защиты в открытых общественных местах (кроме внутренних помещений). Одной из первых на это отреагировала Disney, она сделала ношение масок в своих парках развлечений не обязательным. Аналогично поступили другие операторы, в частности, Universal, имеющая большой комплекс аттракционов во Флориде. Для некоторых мест закрытого типа клиентам разрешен вход без маски при наличии справки о вакцинации от COVID-19. Сотрудники парков продолжат носить средства защиты.

Среди представителей крупного ретейла отказ от масочного режима анонсировала Walmart. Компания разрешает вакцинированным сотрудникам обходиться в работе без масок. Обновление правил вступает в силу с ближайшей пятницы. Стоит отметить, что Walmart была в числе торговых сетей, которые стабильно соблюдали масочный режим, несмотря на сопротивление посетителей. Многие из конкурирующих компаний изначально не придерживались строгих правил. Walmart заявляет, что ношение масок в торговых залах и на кассах останется по желанию самих сотрудников и клиентов. Ее акции перед торгами в понедельник держатся в боковом тренде.

Фактор ослабления локдаунов продолжит позитивно влиять на котировки компаний, но по большей части он уже заложен в цены. Власти США закупили и распространили 274 млн доз, полностью вакцинировав 123 млн человек (около половины взрослого населения страны). Тем не менее идея покупки акций Disney и Walmart в расчете на рост трафика все еще актуален. До начала лета посещаемость парков развлечений может достичь с нынешних 25% обычного уровня до 50-70% уже в июне.

Бизнес Walmart будет расти не только за счет возвращения покупателей в залы, но и общей динамики потребительской инфляции. Потенциал роста акций Disney на горизонте до года составляет более 20%. Бумаги Walmart за тот же период будут стремиться к отметке $160, что оставляет возможность роста до 14%.