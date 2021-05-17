На протяжении прошлой недели рынки находились под давлением двух основных факторов – инфляции и геополитики. Еще с конца позапрошлой недели участники рынка были обеспокоены заявлениями главы Минфина США Джанет Йеллен о потенциальном возврате к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции. В начале минувшей недели индексы продолжили падение. Несколько руководителей ФРС отметили, что рост инфляции в апреле (до 0,8% м/м и 4,2% в годовом выражении) был временным из-за возврата к «нормальному» режиму функционирования некоторых секторов экономики, пострадавших от пандемии, и не создает рисков для дальнейшего высокого роста цен.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной ударило по стоимости европейских бумаг. По данным СМИ по территории Израиля было выпущено более 1200 ракет, пострадало мирное население. Ракетная атака стала поводом для ответного авиаудара со стороны Израиля.

Рекордное количество компаний в рамках сезона отчетности в США показали финансовые результаты выше консенсус-прогноза в 1к21. Впрочем, это не сильно помогала росту рынка на прошлой неделе. После публикации результатов рост показывали в основном бумаги стоимости (value stories) из таких секторов, как телекоммуникации.

В то же время на рынки поступают данные о том, что вакцинация в Европе набирает обороты. Темп вакцинации в Европе достиг 4% взрослого населения в неделю или 18% в месяц. На текущий момент уже больше трети взрослого населения (34,7%) привито хотя бы 1 дозой вакцины. Если данный темп будет сохраняться, то к концу лета около 2/3 европейского населения будет провакцинировано, что увеличивает шансы на снятие/послабление ограничений, связанных с COVID-19.

Криптовалюты между тем на какое-то время оказались «во власти» Маска. Позитив в криптоактивах продолжался до тех пор, пока Илон Маск не написал «твит» о возможной продаже Bitcoin со счетов Tesla. Компания Square также не намерена держать ликвидность (размещать средства компании) в криптовалютах (в 1к21 получили убыток в $20 млн, некритично для компании), однако в предоставлении клиентам доступа к крипторынкам Square планирует остаться одним из лидирующих игроков.

Инфляция увеличила доходность UST. Доходность 10-летних трежерис выросла на 5 б. п. до 1,63% на фоне опасений по поводу глобальной инфляции, чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделях в объёме $78 млрд не окажут существенного влияния на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 4 б. п. до 2,40% за неделю, спрэд снизился до уровня 0,77%.

На этой неделе в США финансовые результаты за 1К21 опубликуют следующие компании: Macy’s, Take-Two Interactive Software, L Brands, Applied Materials, Palo Alto Networks. Из макроданных недели стоит обратить внимание на данные ВВП Евросоюза и экономической активности в США. В среду, 19 мая, будут опубликованы протоколы заседания ФРС.