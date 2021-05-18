Вчерашний день что у нас, что за океаном завершился без особых изменений. С технической точки зрения Индекс Мосбиржи остается посередине восходящего канала, и при благоприятном внешнем фоне вполне может сходить в район исторических максимумов.

Сегодня для начала такого движения есть все предпосылки. С утра на треть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, около 0,5% прибавляет нефть, подкрадываясь к отметке 70 долларов за баррель.

Уже несколько раз это число не пускало нефть выше. Наверняка и сейчас многие будут открывать шорты, рассчитывая на откат котировок доллара на 2. Поэтому в случае пробоя данной отметки последующее движение может быть сильным, не исключен краткосрочный уход нефти в район 73-74 долларов за баррель.

В связи с этим внимательно смотрим за нефтянкой, которая, по нашему мнению, и так стоит дешевле, чем должна была бы быть при нынешних ценах на нефть.

Вчера в числе лидеров роста была обычка «Сургутнефтегаза» (+3,6%). Как всегда, рост шел без каких-либо новостных поводов. Дальнейшую динамику акций прогнозировать невозможно, но стоит помнить, что очень часто беспричинный рост «Сургута» продолжается несколько дней.

«Газпром» достиг своей цели роста в 250 руб и… пошел дальше! Не исключено, что рост продолжится вплоть до 270 руб, но уверенности у нас в этом нет. Поэтому рекомендовать его к покупке мы не будем. Впрочем, и в нынешний рост газовой монополии мы не верили.

Сегодня лучше рынка обещает быть «Норильский Никель», который будет толкать вверх рост цен на его продукцию.

Ну и по-прежнему стоит на просадках наращивать позиции по акциям золотодобытчиков. Инфляционные страхи вновь могут разогнать золото выше 2000 долларов за тройскую унцию. В этой связи интересно выглядит прежде всего «Полиметалл», поскольку цены на серебро в последние дни растут опережающими темпами.

Рубль очень вяло пытается укрепиться, прибавляя сегодня с утра скромные 0,1%. Сейчас разгар налогового периода, и российская валюта должна получать поддержку от увеличенных продаж валюты экспортерами. Вот только особого эффекта этого не наблюдается. Сильной преградой для снижения пары доллар-рубль по-прежнему выступает отметка 73. Не ждем, что пара сумеет закрепиться ниже нее.