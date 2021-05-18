По итогам вчерашнего дня рост индекса РТС составил 0,16%. Индекс достиг верхней границы пятимесячного повышательного канала и этот чисто технический момент сдерживает энтузиазм биржевых быков. При приближении индекса к январским максимумам «быки» стали острожными. С другой стороны, для обвала котировок акций нужны аргументы, которых у медведей пока нет. Нефтяные цены находятся на повышательном тренде, впереди встреча Путина и Байдена с перспективой некого смягчения межгосударственных отношений, Канцлер ФРГ Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода «Северный поток – 2. Также впереди знаковое событие — Петербургский международный экономический форум(ПМЭФ) 2-5 июня. На прошлом (ПМЭФ) который состоялся два года назад, было подписано рекордное количество рекордное количество сделок и на предстоящем форуме будет подписано большое количество сделок. С момента последнего форума ПМЭФ экономика испытала на себе удар, связанный с замедлением деловой активности и разрывом логистических цепочек на фоне коронакризиса, но этот удар пришелся на 2020 год. В текущем году наблюдается восстановительный рост экономики. Если брать отдельный город хозяин ПМЭФ, то в прошлом году ВВП Петербурга снизился на 4%, а в этом году по прогнозам рост составит порядка 3,6-3,7%.

И вот на таком позитивном фоне открывать масштабную игру на понижение очень опасно. Если индекс S&P-500 пробьет вниз долгосрочный повышательный тренд, который в данный момент проходит на отметке 4060, то у «медведей» руки будут развязаны, а пока…

Что тут долго говорить? Даже самая "истерзанная медведями" акция MAIL.RU, падение котировок которой за три месяца составило 24% и то подает признаки жизни. Если вы меня спросите что дальше будет с акциями MAIL я не отвечу. Пока мы видим попытку котировок оттолкнуться от нижней границы понижательного канала. Как правило, если тренд сильный, то первая попытка скорректироваться бывает неудачной, а вторая будет удачной. На графике есть сопротивления 1650, 1720 и 1800. Думаю, шансы "быков" увидеть в течении ближайшие пару месяцев уровень 1720 хорошие. Сейчас идет "отрисовка" разворотной формации и это всегда утомительно. Ну и отдельный вопрос — та ли эта акция, чтобы купить ее на 100% денежных средств и на время забыть о ней? Котировки падают с 2400 и неопытные инвесторы усредняли позицию на каждой остановке падения и на 2000 и на 1720. Теперь у них огромное количество этих акций. Ясно, что лодку, в которую они сели, будет сильно качать, а набирать сейчас большое количество акций Мейл.ру — это тоже самое что сесть в лодку с неопытными инвесторами, которые открывают позиции, потому что на каком-то форуме или анонимном телеграм-канале кто-то что-то сказал. На недельных графиках индикаторы просигнализировали о перепроданности, но это еще не основание с фанатизмом покупать в огромных количествах эти акции. В небольших количествах возможно и стоит купить. Решать не мне, а вам. Пока это "лодка" причалит к пристани 1720, будет много испытаний для "пассажиров".

А в США инвесторы взвешивают, действительно ли восстановление экономики США после COVID приведет к перегреву экономики — и если это произойдет, когда Федеральная резервная система решит вмешаться. Индекс S&P-500 вырос на 0,25%. Акции TSLA упали ниже своей ключевой долгосрочной линии поддержки 200-дневной скользящей средней. 10 мая котировки пробили восходящий тренд, который сейчас проходит на 670. Те, кто покупал эту акцию по 800 и выше, засели в ней надолго, потому что с фабрикой в Китае и недостроенной фабрикой в Берлине есть проблемы, но протестировать снизу 670 "быкам" вполне по силам.



