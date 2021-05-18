Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть и промышленные металлы дорожают. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе. Фьючерсы на европейские индексы также указывают на позитивный старт. Индекс доллара снижается. AUD и NZD укрепляются на 0,25% и 0,35% против валюты США. Отечественный рынок начнёт торги в плюсе, а у рубля появляются основания пробить отметку 73,5 за доллар.

Сегодня ожидаем следующие события: в еврозоне уточнят ВВП за I квартал. Первоначальная оценка составляла —1,8% в годовом выражении. В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют данные по ценам производителей за апрель. Отчётность по МСФО предоставят «Алроса», «Газпром Нефть», Банк «Санкт-Петербург», «Мосэнерго», МТС, «ФосАгро» и OZON Holdings. Вопрос дивидендов рассмотрят в «РусАл» и «Сургутнефтегаз».

По итогам торгов 17 мая индекс МосБиржи на 0,06% до 3639,61 п., а РТС на 0,16% до 1551,36 п. В отличие от Европы и США, где индексы торговались в минусе, российский рынок смог ликвидировать дневные потери и закрыл день небольшим ростом. Если в Европе сектор путешествий и гостеприимства был лидером снижения, то в России транспортный сектор оказался самым сильным, повысившись на 1,96%. В целом, 6 отраслевых индексов выросли, а 4 упали. Самым слабым оказался финансовый сектор (-1,29%) из-за падения акций ВТБ более чем на 3% и TCS Group почти на 2%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 76,187 млрд рублей по сравнению с 61 млрд рублей в пятницу.

День был насыщен корпоративными отчётами, из которых отметим сильный рост прибыли «Русагро» в I квартале на фоне благоприятной ценовой ситуации. Лишь сектор масложировой продукции показал негативную динамику. Акции «Русагро» отреагировали ростом на 1,3%. Акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 4%. Российские авиакомпании перевезли в апреле 7,2 млн пассажиров, что в девять раз превышает объёмы апреля прошлого года. На долю «Аэрофлота» пришлось 1,37 млн пассажиров. Пока объёмы перевозки не дотягивают до показателей пандемии, но существенное улучшение ситуации уже произошло. Хороший новостной фон получили бумаги «Газпрома», которые дорожали на 1,6%. Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге сообщил, что газопровод «Северный поток 2» будет непременно достроен и уже осталось проложить всего 80 км труб. Добыча компании за период с 1 января по середину мая выросла на 15,4% до 201,3 млрд кубометров газа. Поставки на внутренний рынок выросли на 18%, а в страны дальнего зарубежья на 26,7% до 76 млрд кубометров. «Газпром» также сообщает о существенном отставании в графике заполнения европейских ПХГ, что связано, как с их сильным истощением в зимний период, так и нежеланием потребителей заполнять их по высоким ценам. Подобная нерешительность может ещё больше спровоцировать рост цен, если отставание затянется до высокого сезона потребления. Акции «ЛУКОЙЛ» оказались среди лидеров снижения. Из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения в почву и реку Колву попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. Масштабы аварии нельзя назвать большой, но компании может грозить существенный штраф.