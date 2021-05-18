Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных инструментов стали акции Аэрофлота (AFLT 70,56, +4,81%) на фоне новости о росте пассажиропотока. Аутсайдерами ввиду закрытия реестра акционеров на получение дивидендов оказались бумаги М.видео (MVID 650,5, —6,67%). Пара USD/RUB опустилась ниже 74.

МТС (+0,45%) отчитается за первый квартал. Согласно консенсусу, выручка составит 123 млрд руб., OIBDA — 53 млрд руб., прибыль — 14 млрд. руб. По итогам года объем продаж может достичь 520 млрд руб. (+5% г/г), OIBDA — 225 млрд руб. (при марже 43%), прибыль — 60–65млрд руб. Бумагу, на наш взгляд, стоит рассматривать как защитную, но с высоким потенциалом роста. Наш таргет на горизонте года — 390 руб. за акцию.

Алроса (-1,24%) опубликует квартальные результаты. По ожиданиям инвестсообщества, выручка составит 89,9 млрд руб. ($1,2 млрд исходя из данных о продажах), EBITDA — 38 млрд руб., прибыль — 24 млрд. руб. По итогам года объем продаж может достичь 273 млрд руб. (+23% г/г), EBITDA — 125 млрд руб. (при марже 46%), прибыль — 78 млрд руб. Данные прогнозы обусловлены общим восстановлением алмазного рынка: в первом квартале продажи составили 15,5 млн карат при уровне добычи 7,5 млн карат. Наша целевая цена акции Алросы на горизонте года – 127 руб. за бумагу.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3650–3700 пунктов.