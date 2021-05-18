Российский рынок акций начал неделю с нейтральной динамики без выраженной общей тенденции. Обороты торгов в понедельник выросли относительно слабых объемов прошлой пятницы, но все равно остались чуть ниже средних значений.

Среди ликвидных фишек вновь лучше рынка выглядели акции Газпрома, прибавившие 2,2%. Также отметим формирование импульсов роста в двух отстававших до сих пор бумагах: Сургутнефтегаз-ао и Аэрофлот.

Индекс Мосбиржи вчера выглядел чуть сильнее западных площадок. Однако общая картина по индексу не меняется. Ранее сверху индекс уперся в сопротивление 3700 п. Снизу на 3600–3630 п. проходит ближайшая область поддержки. Еще более важная трендовая точка опоры находится в районе 3550 п. Краткосрочные ожидания в основном нейтральные. Ситуация на сырьевых рынках сегодня остается благоприятной, не позволяя развивать коррекционное движение.

Цены на нефть выглядят устойчиво. Локальные откаты по Brent уже несколько раз завершались обратным движением в сторону $70. Пока этот рубеж преодолеть не получается, но чем дольше мы топчемся под ним, тем сильнее может оказаться пробойный импульс. Возможно, это произойдет уже в ближайшей перспективе, например, на фоне статистики по запасам из США.

Для российского рынка уровни $65–70 крайне благоприятны и создают пространство для положительной переоценки акций ключевых нефтяных компаний. В частности, положительный взгляд по Роснефти, Газпром нефти.

На валютном рынке рубль плавно укрепляется, оправдывая ожидания. Высокие цены на commodities и общая слабость индекса доллара (DXY) в мире способствуют снижению курса USD/RUB. Вчера котировки опустились к 73,8. Базовый сценарий при стабильном фоне предполагает дальнейший спуск пары. Следующей зоной серьезной поддержки выступает область 72,5–73.

Цены на золото в понедельник достигли обозначенной накануне цели в районе $1865–1875 за тройскую унцию. Это позволило бумагам Полюса, Полиметалла и Петропавловска прибавить более 2%. Учитывая то, что тема с разгоном инфляции во многих крупных экономиках по-прежнему остается ан повестке, причин для сильной коррекции золота пока нет. Наоборот, отмечаются повышенные риски спекулятивного роста котировок. В частности, при преодолении уровня $1875 далее цели смесятся к $1920.

В этой ситуации наиболее интересными, на мой взгляд, выступают акции Полиметалла и Петропавловска.

В фокусе

Аэрофлот (+4,9%). Можно предположить, что скачок понедельника был спровоцирован статистикой Росавиации об увеличении объема авиаперевозок в апреле, однако, на мой взгляд, этот фактор стал лишь информационным поводом. Он поспособствовал активному закрытию коротких позиций, а также присоединению спекулятивных трейдеров, которые ловят любые признаки начала формирования импульса в отставших ликвидных бумагах. Уверенности в устойчивости восходящего тренда сейчас нет.

Сургутнефтегаз-ао (+3,9%). В понедельник без каких-либо новостей акции резко подскочили, показав более сильный результат, чем сектор и рынок в целом. Импульсы роста конкретно в этих бумагах прогнозировать крайне сложно. Они не поддаются стандартным подходам анализа, основанным на фундаментальной базе. Компания стоит существенно дешевле кэша на балансе, но это ее хроническое состояние. Дисконт обусловлен непониманием способа монетизации вложений в актив, ведь по обыкновенным бумагам уже много лет платятся стабильно скромные дивиденды 0,60–0,65 руб. Кубышка при этом просто копится, цели и стратегия непонятны.

Поэтому по Сургутнефтегаз-ао в первую очередь стоит опираться на технические факторы. В этом плане формирующийся импульс предполагает, что ближайшими целями и в то же время уровнями сопротивления выступают области 37,5–38 руб. и 40–42 руб. Краткосрочные ожиданий преимущественно положительные.

Распадская (+3,1%). Ралли в акциях продолжается на фоне ожиданий выделения угольных активов Евраза, а также высоких цен на коксующийся уголь. Переписаны рекордные уровни. Учитывая текущие сырьевые цены и корпоративные события, бумаги не выглядят дорогими, но присоединяться к восходящему движению на фоне накопленной перекупленности уже неудобно.

Газпром (+2,2%). Акции могут показаться перегретыми, однако фундаментально текущий подъем абсолютно оправдан. Более того, шансы на продолжение волны роста в ближайшие недели сохраняются. Не исключаю, что до дивидендной отсечки в июле котировки приблизятся к максимумам последних лет около 270 руб. на фоне высоких цен на газ и роста поставок на внешние рынки. Глубоких коррекций, чтобы можно было войти в актив пониже, в ближайшее время не ожидаю.

МГТС-ап (-8,6%), МГТС-ао (-3,7%). Совет директоров второй год подряд рекомендовал не выплачивать дивиденды. Решение оказалось полной неожиданностью. В прошлом акции МГТС воспринимались многими инвесторами в качестве стабильной дивидендной истории. Отказ от выплат в 2020 г. можно было списать на пандемию, но сейчас это решение уже выглядит системным. В такой ситуации снижение цены акций может продолжиться.

ВТБ (-4,2%). Бумаги стали очень волатильными. Акции ходят по 4% в любую сторону, при этом каких-то корпоративных новостей не появляется. На графике сформировалась разворотная формация. Если не удастся выкупить хотя бы часть просадки в ближайшие пару сессий, то далее тормозить придется лишь в области 4,5–4,6 коп.

Сегодня финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 г. опубликует сразу несколько крупных компаний: АЛРОСА, Газпром нефть, МТС, Ozon, МосЭнерго, Банк Санкт-Петербург.

На сегодня назначено заседание совета директоров Сургутнефтегаза. В повестке — вопрос дивидендов. Исходя из устава выплаты на префы по итогам 2020 г. могут составить 6,72 руб. на бумагу. Дивидендная доходность по текущей цене — 14,8%. По обыкновенным акциям конкретные уровни дивидендов не регламентированы. Причин для изменения этой практики выплаты 0,60–0,65 руб. не появлялось.

Во вторник состоится заседание совета директоров Русала. В повестке также есть пункт о возможности распределения дивидендов. Ранее компания несколько лет не выплачивала дивиденды акционерам. Наличие вопроса в повестке не гарантирует, что будут выплаты, однако фактор высоких цен на алюминий предполагает ненулевую вероятность того, что РУСАЛ все-таки начнет возвращаться к практике перераспределения части прибыли в форме дивидендов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $69,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия понедельника.